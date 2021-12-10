"Укрзализныця" назвала самые популярные направления на новогодние праздники

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".



"В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего билетов на период с 24.12.2021 по 10.01.2022 приобретено на следующие пассажирские поезда: №041П Днепр – Трускавец; №046Д Лисичанск – Ужгород; №007К Киев – Черновцы; №136Ш Одесса – Черновцы; №081К Киев – Ужгород.

Кроме того, АО "Укрзализныця" фиксирует повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева 16.12.2021, поэтому назначен дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, который будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и будет возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Сейчас в компании работают над назначением дополнительных поездов по следующим направлениям: Киев – Ивано-Франковск – Черновцы; Киев – Ужгород; Харьков – Львов; Одесса – Ужгород; Одесса – Харьков; Запорожье – Днепр – Ивано-Франковск; Киев – Ковель.

Из обещанных дополнительных маршрутов уже назначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 2, 6, 8 января 2022 года, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев до Винницы на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 года и 3, 6, 10 января 2022 года.

Отметим, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 1 октября запустила продажу билетов на поезда через чат-боты в Viber и Telegram.