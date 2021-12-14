"Укрзализныця" до конца 2021 года запустит "Буковельский экспресс"

До конца 2021 года "Укрзализныця" запустит "Буковельский экспресс" сообщением Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. Об этом сообщил руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский, передает пресс-служба компании.

"Таким образом, украинцы и гости страны получают возможность увидеть красоту и исторические достопримечательности города Льва и дальше, непосредственно из Львова, добраться до курорта Буковель или осуществить мечту подняться на самую высокую гору Украины — Говерлу, доехав до Ворохты", — добавил он.

В компании пока не называют точную дату запуска поезда по новому маршруту Львов – Татаров-Буковель – Ворохта. При этом уже известно, что на нем будет ходить дизель-поезд украинского производства. Его "Укрзализныце" доставят в декабре.

Этот поезд выпустит Крюковский вагоностроительный завода ДПКР-3. Его максимальная скорость — 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона — 170 мест.

В "Укрзализныце" отметили, что поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера. Кроме того, он имеет всю необходимую комплектацию для перевозки маломобильных пассажиров.

Ранее, с 13 декабря, компания запустила поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. В УЗ сообщили, что на сегодняшний день это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине.

Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, во Львове, в Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

В компании заметили, что наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются именно поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.