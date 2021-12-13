Из Мариуполя – в Рахов: "Укрзализныця" запустила самый длинный ж/д маршрут в Украине

Сегодня, 13 декабря, в первый рейс отправился поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Как сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ), на сегодняшний день это самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в Украине.

По информации УЗ, протяженность этого маршрута, который проходит через семь областей, составляет 1 тысячу 806 км.

В составе поезда 10 совершенно новых вагонов, которые были построены отечественным производителем и приобретены за деньги госбюджета в рамках реализации программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка".

В составе поезда находятся плацкартные вагоны, купе и люкс. Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Вагоны, из которых сформирован поезд, оборудованы столиками для пеленания малышей, экологически чистыми туалетами, системами видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.

Кроме этого, они имеют увеличенный объем багажного отделения, а также улучшенное освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.

Напомним, наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются поездки по железной дороге в западном направлении. В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы, продано наибольшее количество билетов.