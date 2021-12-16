"Укрзализныця" запускает новый поезд, который соединит три области

18 декабря "Укрзализныця" (УЗ) запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс", который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Как сообщает пресс-служба УЗ, свой первый тестовый рейс поезд совершит по маршруту Попасная – Харьков – Сумы, а на постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная – Харьков, Харьков – Ворожба.

На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе 3 вагона – 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения.

По графику движения экспресс отправится со станции Попасная в 07:30, прибудет на станцию Харьков-Пассажирский в 12:30, а в Сумах поезд встретят в 16:30.

Напомним, 13 декабря в первый рейс отправился пассажирский поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Этот маршрут на сегодняшний день является самым длинным в Украине.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" на новогодние праздники назначает дополнительные поезда, увеличивает периодичность, добавляет больше вагонов и продлевает маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных маршрутов.