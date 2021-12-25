"Укрзализныця" запустила экспресс-поезд на карпатский курорт "Буковель"

"Укрзализныця" запустила “Буковельский экспресс” по маршруту Львов – Ясиня – Львов. Об этом во время запуска первого рейса экспресса сообщил глава правления АО “Укрзализныця” Александр Камышин.

По его словам, это уже четвертый маршрут, запущенный в этом году, который будет обслуживать современный дизель-поезд, приобретенный у отечественного производителя.

"В ноябре – декабре этого года нам удалось приобрести и запустить уже третий современный дизель-поезд. Еще один был выпущен на маршрут в мае этого года. Эти экспрессы дали старт обновлению парка поездов для региональных перевозок, которое не проводилось много лет. Сегодняшний экспресс станет удобным для тех, кто путешествует из Львова и Ивано-Франковска в курорты Украинских Карпат", – рассказал Камышин.

Как сообщает пресс-служба УЗ, новым поездом пассажиры могут менее чем за пять часов доехать до станции "Татаров" ("Буковель"), а затем автобусными шаттлами за 20 минут до горнолыжного курорта "Буковель".

Кроме того, поезд будет удобен для путешествий к самому известному водопаду Пробий и Скал Довбуша, которые находятся в Яремче; самого длинного села в Украине – Микуличин; до виадука в Ворохте, построенного в 1895 году, во времена Австро-Венгрии и поселка Ясиня Закарпатской области, откуда можно добраться до живописной вершины горы Драгобрат — самого высокого горнолыжного курорта Украинских Карпат.

"Буковельский экспресс" будет отправляться из Львова в 06:40 и прибывать на конечную станцию Ясиня в 12:25. Поезд будет делать остановки на станциях Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин, Татаров, Ворохта и других.

Экспресс будет курсировать ежедневно с 25 декабря 2021 года по 16 января 2022 года, кроме 1 и 4 января. Затем поезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Также экспресс удобен для пассажиров, путешествующих из Киева и обратно поездом № 91/92 Киев – Львов – Киев. В случае отсутствия мест на прямые поезда они смогут добраться до Украинских Карпат только с одной удобной пересадкой.

На маршруте "Буковельского экспресса" используется современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. В составе дизель-поезда три вагона, которые насчитывают 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера, приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Ранее аналогичный поезд был запущен на маршруте Одесса – Измаил, еще два поезда – на маршрутах Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков и Коломыя – Киверцы.

Напомним, в канун новогодних праздников "Укрзализныця" запустила "Слобожанский экспресс". Он будет соединять восточные регионы Украины и будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.

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