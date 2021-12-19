Соединяет восточные регионы: "Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

В канун новогодних праздников "Укрзализныця" запускает Слобожанский экспресс. Он будет соединять восточные регионы Украины и будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В первый рейс с пассажирами поезд отправится в День святого Николая – 19 декабря.

Как заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, компания постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение на востоке Украины, чтобы украинцы могли удобно путешествовать.

Фото: пресс-служба УЗ

По его словам, "Слобожанский экспресс" обеспечит новое качество перевозок между Луганской, Харьковской и Сумской областями.

На маршруте будет использоваться современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

В составе дизель-поезда 3 вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера. Он также адаптирован для перевозки маломобильного населения.

С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.

С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.

С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправляется в 09:05 и прибывает на станцию ​​Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.

Напомним, 13 декабря в первый рейс отправился пассажирский поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Этот маршрут на сегодняшний день является самым длинным в Украине.

Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, во Львове, в Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.

Напомним, "Укрзализныця" со 2 декабря меняет график курсирования "Дунайского экспресса" Одесса - Измаил. Время в пути поезда в обе стороны будет сокращено на 30 минут