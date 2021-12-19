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Соединяет восточные регионы: "Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"
В канун новогодних праздников "Укрзализныця" запускает Слобожанский экспресс. Он будет соединять восточные регионы Украины и будет курсировать по маршруту Харьков – Попасная – Харьков, Харьков – Сумы – Ворожба – Харьков.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В первый рейс с пассажирами поезд отправится в День святого Николая – 19 декабря.
Как заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин, компания постепенно восстанавливает железнодорожное сообщение на востоке Украины, чтобы украинцы могли удобно путешествовать.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, "Слобожанский экспресс" обеспечит новое качество перевозок между Луганской, Харьковской и Сумской областями.
На маршруте будет использоваться современный дизель-поезд ДПКР-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.
В составе дизель-поезда 3 вагона на 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера. Он также адаптирован для перевозки маломобильного населения.
С 19 декабря региональный поезд №887 Харьков – Попасная будет отправляться из Харькова ежедневно, кроме среды, в 17:33 и прибывать в Попасную в 22:53. Обратно с 20 декабря из Попасной поезд №888 будет отправляться ежедневно, кроме четверга, в 03:48 и прибывать в Харьков в 08:47.
С 20 декабря региональный поезд №885 Харьков – Ворожба будет отправляться из Харькова в 09:05 и прибывать в Ворожбу в 12:45. Обратно из Ворожбы поезд №886 будет отправляться в 13:10 и прибывать в Харьков в 17:04.
С 21 декабря региональный поезд №885/886 Харьков – Ворожба – Харьков будет курсировать ежедневно, кроме среды. Со станции Харьков-Пассажирский он отправляется в 09:05 и прибывает на станцию Ворожба в 12:30. Обратно из Ворожбы будет отправляться в 13:19 и прибывать в Харьков в 17:04.
Напомним, 13 декабря в первый рейс отправился пассажирский поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов. Этот маршрут на сегодняшний день является самым длинным в Украине.
Он курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, во Львове, в Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины.
Напомним, "Укрзализныця" со 2 декабря меняет график курсирования "Дунайского экспресса" Одесса - Измаил. Время в пути поезда в обе стороны будет сокращено на 30 минут