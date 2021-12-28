Украинцы приобрели уже более 100 тысяч билетов на поезда за "ковидную тысячу" — "Укрзализныця"

С момента начала выплат средств от государства вакцинированным украинцам по программе "е-Поддержка" пассажиры совершили более 100 тысяч транзакций, покупая билеты на поезда "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

За время действия программы по состоянию на 27 декабря пассажиры потратили на железнодорожные билеты более 42 млн гривен. Средний чек одной транзакции составляет 420 грн.

В пресс-службе УЗ напомнили, что для получения специальной карты по программе "е-Поддержка" в приложении банка или офлайн-отделении нужно быть привитым двумя дозами вакцины и иметь установленное приложение "Дія".

В разделе "Услуги" приложения нужно найти и активировать услугу "е-Поддержка", выбрав банк для выплаты.

Вырученные средства можно потратить в течение 4 месяцев на путешествия, спорт или посещение культурных заведений. Банки распознают категорию при оплате, поэтому потратить деньги на другие цели, перевести их на карту, снять наличными невозможно.

Лимит по оплате железнодорожных билетов картой "е-Поддержка" равен сумме средств на ней, то есть можно выбрать любой билет на любой рейс в вагон любого класса стоимостью до 1000 грн.

Отметим, бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой все вакцинированные украинцы могут получить по тысяче гривен, стартовало 13 декабря, 19 декабря был официальный запуск.

В этом году состоится первый этап программы. Она будет продолжена и в следующем году. В дальнейшем будут разработаны альтернативные механизмы получения выплат, не только в приложении "Дія".

По состоянию на 20 декабря украинцы уже успели потратить 134 миллиона гривен, полученных за вакцинацию.