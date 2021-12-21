Тысяча за вакцинацию: украинцы уже потратили более 130 млн грн в рамках программы "е-Поддержка"

Бета-тестирование программы "е-Поддержка", в рамках которой все вакцинированные украинцы могут получить по тысяче гривен, стартовало 13 декабря, 19 декабря был официальный запуск. По состоянию на 20 декабря украинцы уже успели потратить 134 миллиона гривен, полученных за вакцинацию.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Правительственный портал со ссылкой на эфир программы "Свобода слова" на ICTV.

Он добавил, что за небольшой промежуток времени действия программы 4 миллиона украинцев зарегистрировались на получение денег за вакцинацию против коронавируса. Почти 5 миллионов граждан открыли счета в банках для начисления "ковидной тысячи".

"Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений", — сказал Шмыгаль.

Премьер-министр говорит о программе "е-Поддержка" как о помощи бизнесу, а не населению. Дело в том, что ее основная цель — поддержать предпринимателей, которые пострадали от карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Поэтому потратить "ковидную тысячу" можно только на определенные товары или услуги. В частности, этими деньгами можно расплатиться в спортзалах/фитнес-клубах, кинотеатрах, театрах, музеях, авиакомпаниях.

Также в программе участвует "Укрзализныця" и книжные магазины. Кроме того, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что власти собираются включить в программу "е-Поддержка" аптеки. Когда это произойдет, украинцы старше 60 лет смогут потратить "ковидную тысячу" на лекарства.

Шмыгаль добавил, что, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в текущем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.

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