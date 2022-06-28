Окуповані, але нескорені: HD-group втратила частину свого бізнесу через окупацію

З початку військової агресії Російської Федерації на території України під окупацією опинились виробничі потужності трьох підприємств національної групи компаній "HD-group". Через постійні обстріли й пошкодження робота ще одного підприємства була законсервована.

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Про це повідомляє пресслужба групи компаній.

Під окупацією опинилися ТОВ "Мелітопольський хлібокомбінат" (Запорізька обл.), ТДВ "Бердянський хлібокомбінат" (Запорізька обл.) та ТОВ "Берислав хлібозавод" (Херсонська обл.).

"HD-group до останнього забезпечувала роботу цих підприємств з постачання хлібу та хлібобулочних виробів населенню окупованих територій. Однак, невдовзі після окупації Бердянська ми втратили контроль над ТДВ "Бердянський хлібокомбінат", коли підприємство захопили озброєні військові РФ та силоміць призначили нового "власника", — йдеться в повідомленні.

Певний час ТОВ "Мелітопольський хлібокомбінат" та ТОВ "Берислав-хлібозавод" вдавалося продовжувати свою роботу попри перебування в окупації та потужний тиск з боку так званих "представників адміністрації" захоплених міст Мелітополя та Берислава — здійснювати господарську діяльність, забезпечувати населення хлібом та платити податки в бюджет України.

Однак, згодом на територію цих заводів також вдерлися представники РФ. Вони виставили ворожі блокпости на входах та виходах, перевіряють усю діяльність працівників. Поплічники окупантів під загрозою "націоналізації" заводів вимагають сплачувати податки та здійснювати господарську діяльність із закупки сировини в безготівковій формі через російські банки. Керівництво HD-GROUP категорично відмовилося працювати поза правовим полем України та засуджує будь-яке сприяння державі-агресору.

"Військове вторгнення Росії в Україну — злочинне! Ми сподіваємося на якнайшвидшу повну деокупацію території України та відновлення діяльності хлібозаводів Бердянська, Мелітополя та Берислава. Наша група компаній має намір активно сприяти тому, щоб після звільнення всіх українських територій зрадників та колаборантів, які керували активами компанії у тимчасово окупованих регіонах, засудили відповідно до законодавства України," — коментує співвласник групи компаній Борис Шестопалов.

Наразі HD-group втратила доступ до всіх активів, які знаходяться на окупованих територіях. Будь-яка закупівельна, виробнича, торговельна діяльність на цих територіях не ведеться, а уповноважені особи підприємств на цей час знаходяться виключно на підконтрольній Збройним силам України території.

Тож у компанії наголошують: будь-яке використання активів, бренду та ТМ холдингу в окупованих регіонах є несанкціонованим і буде переслідуватись згідно з чинним законодавством України.

Крім того, роботу ще одного підприємства, ТОВ "Оріхівський хлібокомбінат" (Запорізька обл.), вимушені були законсервувати. Через постійні обстріли й пошкодження просте перебування на цій локації є наразі небезпечним.