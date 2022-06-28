Оккупированы, но непокорены: HD-group потеряла часть своего бизнеса из-за оккупации

С начала военной агрессии Российской Федерации на территории Украины под оккупацией оказались производственные мощности трех предприятий национальной группы компаний "HD-group". Из-за постоянных обстрелов и повреждений работа еще одного предприятия была законсервирована.

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Об этом сообщает пресс-служба группы компаний.

Под оккупацией оказались ООО "Мелитопольский хлебокомбинат" (Запорожская обл.), ОДО "Бердянский хлебокомбинат" (Запорожская обл.) и ООО "Берислав хлебозавод" (Херсонская обл.).

"HD-group до последнего обеспечивала работу этих предприятий по поставке хлеба и хлебобулочных изделий населению оккупированных территорий. Однако вскоре после оккупации Бердянска мы потеряли контроль над ОДО "Бердянский хлебокомбинат", когда предприятие захватили вооруженные военные РФ и насильно назначили нового "собственника", – говорится в сообщении.

Некоторое время ООО "Мелитопольский хлебокомбинат" и ООО "Берислав-хлебозавод" удавалось продолжать свою работу, несмотря на пребывание в оккупации и мощное давление со стороны так называемых "представителей администрации" захваченных городов Мелитополя и Берислава - осуществлять хозяйственную деятельность, обеспечивать население хлебом и платить налоги в бюджет Украины.

Однако впоследствии на территорию этих заводов также ворвались представители РФ. Они выставили вражеские блокпосты на входах и выходах, проверяют всю деятельность работников. Приспешники оккупантов под угрозой "национализации" заводов требуют платить налоги и осуществлять хозяйственную деятельность по закупке сырья в безналичной форме через российские банки. Руководство HD-group категорически отказалось работать вне правового поля Украины и осуждает любое содействие государству-агрессору.

"Военное вторжение России в Украину — преступное! Мы надеемся на скорейшую полную деоккупацию территории Украины и возобновление деятельности хлебозаводов Бердянска, Мелитополя и Берислава. Наша группа компаний намерена активно содействовать тому, чтобы после освобождения всех украинских территорий предателей и коллаборантов, управлявших активами компании во временно оккупированных регионах, осудили в соответствии с законодательством Украины, - комментирует совладелец группы компаний Борис Шестопалов.

В настоящее время HD-group потеряла доступ ко всем активам, находящимся на оккупированных территориях. Какая-либо закупочная, производственная, торговая деятельность на этих территориях не ведется, а уполномоченные лица предприятий в настоящее время находятся исключительно на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории.

Поэтому в компании отмечают: любое использование активов, бренда и ТМ холдинга в оккупированных регионах несанкционировано и будет преследоваться согласно действующему законодательству Украины.

Кроме того, работу еще одного предприятия, ООО "Ореховский хлебокомбинат" (Запорожская обл.), вынуждены были законсервировать. Из-за постоянных обстрелов и повреждений простое пребывание на этой локации опасно.