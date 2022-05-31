Стали відомими сто підприємців-переможців, які отримають сумарно $100 тис. підтримки

Сто українських крафтових виробників – опісля проходження конкурсу – отримали завдяки ініціативі Made in UA Support Project по $1 тис. підтримки для розвитку бізнесу. Одна з головних умов – ці підприємці-переможці мали лишитися з початку повномасштабної війни в Україні, продовжуючи свою діяльність на батьківщині.

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"Проект викликав значний інтерес серед українських підприємців. Організатори очікували 500-700 заявок, проте отримали – 3397! Ця цифра показує потребу фінансової підтримки та неабияку підприємницьку активність українських виробників в умовах повномасштабної війни", – зізнаються організатори.

Переможцями виявилися представники усіх регіонів, за винятком анексованого Криму. Наприклад, отримати допомогу серед інших змогли такі виробники (дехто навіть отримав окремі призи від "Укрпошти"):

ТОВ Медик Ведмедик – крафтовий виробник меду заснований в 2012 році;

TaleAR – створює розвиваючі методичні іграшки, які поєднані із навчанням дітей;

Hapstone – український крафтових бренд пристроїв для заточування ножів;

Another Face Craft – виготовлення карнавальних масок різноманітних персонажів з фільмів комп'ютерних ігор;

Vesna – виробник рослинної косметики, який вже 7 років доводить ефективність природних компонентів.

Jane and Mery – український бренд який одночасно займається виробництвом посуду з порцеляни та виробів з видутого – "гутного" скла та інші.

З повним списком переможців можна ознайомитись тут.

"Ми бачимо, як важлива зараз підтримка економіки України. Відновлення та розвиток малого бізнесу допоможе втримати хоча б частину економічних показників країни, а також збереже робочі місця і дасть можливість сплачувати податки.", – додають організатори.

Кошти видаватимуть у рамках ініціативи Made in UA Support Project програми "Укрпошти", USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та ГО Techbureau.