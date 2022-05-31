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Стали известны сто предпринимателей-победителей, которые получат суммарно $100 тыс. поддержки
Сто украинских крафтовых производителей – после прохождения конкурса – получили благодаря инициативе Made in UA Support Project по $1 тыс. поддержки для развития бизнеса. Одно из главных условий – эти предприниматели-победители должны были остаться с начала полномасштабной войны в Украине, продолжая свою деятельность на родине.
"Проект вызвал значительный интерес среди украинских предпринимателей. Организаторы ожидали 500-700 заявок, однако получили – 3397! Эта цифра показывает потребность в финансовой поддержке и незаурядной предпринимательской активности украинских производителей в условиях полномасштабной войны", – признаются организаторы.
Победителями оказались представители всех регионов, за исключением аннексированного Крыма. Например, получить помощь среди других смогли такие производители (некоторые даже получили отдельные призы от "Укрпочты"):
- ООО Медик Мишка – крафтовый производитель меда основанный в 2012 году;
- TaleAR – создает развивающие методические игрушки, сочетающиеся с обучением детей;
- Hapstone – украинский крафтовый бренд устройств для заточки ножей;
- Another Face Craft – изготовление карнавальных масок разных персонажей из фильмов компьютерных игр;
- Vesna – производитель растительной косметики, уже 7 лет доказывающий эффективность природных компонентов.
- Jane and Mery – украинский бренд, который одновременно занимается производством посуды из фарфора и изделий из выдутого – "гутного" стекла и другие.
С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы видим, как важна сейчас поддержка экономики Украины. Восстановление и развитие малого бизнеса поможет удержать хотя бы часть экономических показателей страны, а также сохранит рабочие места и позволит платить налоги", - добавляют организаторы.
Средства будут выдаваться в рамках инициативы Made in UA Support Project программы "Укрпочты", USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и ГО Techbureau.