Російські окупанти вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами: 4 загиблих

Російські окупанти в п'ятницю, 1 липня, вдарили по Слов'янську на Донеччині касетними боєприпасами. В результаті загинули четверо людей, ще семеро отримали поранення.

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Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Вчорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Вулиці Барвінківської, Підгірної, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У результаті – четверо загиблих, семеро поранених", - повідомив Лях.

Він наголосив, що касетні снаряди, якими обстрілюють місто, не завдають тотальних руйнувань спорудам, але вони є дуже небезпечними для людей.

"90% убитих і поранених знаходилися на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу", - сказав мер.

За його словами, поки що тимчасово припинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі.

"У понеділок подивимося за обставинами", - наголосив мер.