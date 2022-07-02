Российские оккупанты ударили по Славянску кассетными боеприпасами: 4 погибших

Российские оккупанты в пятницу, 1 июля, ударили по Славянску Донецкой области кассетными боеприпасами. В результате погибли четыре человека, еще семь получили ранения.

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Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

"Вчерашний вечер показался очень тяжелым. Под обстрел попал микрорайон Лиманы. Улицы Барвинковской, Подгорной, Данилевского. Мирный частный сектор, где нет военных объектов. В итоге – четверо погибших, семь раненых", - сообщил Лях.

Он подчеркнул, что кассетные снаряды, которыми обстреливают город, не наносят тотальных разрушений постройкам, но они очень опасны для людей.

"90% убитых и раненых находились на улице. Учитывайте это. Не выходите из помещений без необходимости. Избегайте массовых скоплений народа" , – сказал мэр.

По его словам, пока временно прекращена выдача гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи.

"В понедельник посмотрим по обстоятельствам", - подчеркнул мер.