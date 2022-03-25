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Як адаптуватись до життя за кордоном: волонтери спільно з МЗС України створили Цифровий помічник українця

  • дмитро нарожний
    Дмитро Нарожний

    редактор новин

Як адаптуватись до життя за кордоном: волонтери спільно з МЗС України створили Цифровий помічник українця
Фото: Amazing Ukraine

Для мільйонів українців, які через війну змушені шукати прихисток за кордоном, запрацювала платформа Handy Friends for Ukraine. Це надлегкий у використанні цифровий помічник у вигляді чат-бота у найбільш популярних месенджерах - Viber і Telegram, який допомагає українцям знайти необхідну інформацію про житло, медицину, освіту та адаптуватись до життя за кордоном. 

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Handy Friends for Ukraine - це гуманітарна ініціатива української команди Handy.ai у партнерстві з МЗС України та Міжнародним Штабом Допомоги Україні за підтримки Google for Startups.

Платформа об’єднує волонтерів, бізнес, органи влади, гуманітарні організації та тих, хто наразі потребує допомоги.

Як працює @HandyFriendsBot?

Для отримання допомоги українцям за кордоном необхідно підключити цифровий помічник @HandyFriendsBot у вайбер або телеграм або ж перейти за цим посиланням https://www.handyfriends.handy.ai/

Чат-бот допоможе облаштувати своє життя на новому місці: знайти житло, зареєструватись, отримати інформацію щодо медичних послуг, освіти, юридичних консультацій, а також як повернутись додому, коли війна скінчиться.

Цифровий помічник @HandyFriendsBot  окрім необхідної інформації надає можливість відправити запит про допомогу волонтерам, які скерують до компетентних спеціалістів для швидкого вирішення проблеми.

Як стати волонтером @HandyFriendsBot?

Команда @HandyFriendsBot запрошує долучатись до проекту волонтерів та допомагати українцям закордоном:

– ділитись корисною інформацією, що допомагає адаптуватися у новій країні;

– як волонтер своїми професійними послугами про-боно у робочий час;

– як волонтер-модератор, котрий у свій вільний час допомагає перевіряти інформацію.

Для того, щоб стати волонтером проекту потрібно перейти за цим посиланням: https://www.handyfriends.handy.ai/for-volunteers