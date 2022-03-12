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Окупанти вдарили "Градами" по Білогородці Київської області (ВІДЕО)
Російські війська нанесли ще один удар — по селу Білогородка на Київщині.
12 березня російські окупанти нанесли черговий удар по населеному пункту у Київській області — селу Білогородка Бучанського району. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Удар окупанти завдали реактивною системою залпового вогню "Град”. Наразі уточнюється інформація щодо можливих жертв серед мирних жителів.
Нагадаємо, 9 березня російські окупанти в черговий раз намагалися зірвати евакуацію мирних жителів — заблокували виїзд 50 автобусів у Бучанському районі Київської області.Підписуйтеся на наш YouTube канал