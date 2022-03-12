Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Піти в ІТ Піти в ІТ
Як розкрадалися банки Як розкрадалися банки
Smart Investments Smart Investments
Інвестиції на виріст Інвестиції на виріст
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Політика
Дата публікації

Окупанти вдарили "Градами" по Білогородці Київської області (ВІДЕО)

Окупанти вдарили "Градами" по Білогородці Київської області (ВІДЕО)

Російські війська нанесли ще один удар — по селу Білогородка на Київщині. 

12 березня російські окупанти нанесли черговий удар по населеному пункту у Київській області  селу Білогородка Бучанського району. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. 

Удар окупанти завдали реактивною системою залпового вогню "Град”. Наразі уточнюється інформація щодо можливих жертв серед мирних жителів.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти в черговий раз намагалися зірвати евакуацію мирних жителів  заблокували виїзд 50 автобусів у Бучанському районі Київської області.