Окупанти вдарили "Градами" по Білогородці Київської області (ВІДЕО)

Російські війська нанесли ще один удар — по селу Білогородка на Київщині.

12 березня російські окупанти нанесли черговий удар по населеному пункту у Київській області — селу Білогородка Бучанського району. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Удар окупанти завдали реактивною системою залпового вогню "Град”. Наразі уточнюється інформація щодо можливих жертв серед мирних жителів.

Нагадаємо, 9 березня російські окупанти в черговий раз намагалися зірвати евакуацію мирних жителів — заблокували виїзд 50 автобусів у Бучанському районі Київської області.