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Оккупанты ударили "Градами" по Белогородке Киевской области (ВИДЕО)

Оккупанты ударили "Градами" по Белогородке Киевской области (ВИДЕО)

Российские войска нанесли еще один удар – по селу Белогородка на Киевщине.

12 марта российские оккупанты нанесли очередной удар по населенному пункту в Киевской области  селу Белогородка Бучанского района. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Удар оккупанты нанесли реактивной системой залпового огня "Град". В настоящее время уточняется информация о возможных жертвах среди мирных граждан.

Напомним, 9 марта российские оккупанты в очередной раз пытались сорвать эвакуацию мирных жителей  заблокировали выезд 50 автобусов в Бучанском районе Киевской области.