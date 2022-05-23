Подоляк про підсумки трьох місяців війни: Європа продовжує купувати у РФ нафту і газ

Європа після трьох місяців війни Російської Федерації проти України продовжує відправляти у Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ", - йдеться у повідомленні.

Також він наголосив, що Росія продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста у той час, коли українські захисники продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію.

Нагадаємо, нинішня підготовка Європи дозволить країнам пройти опалювальний сезон 2022/2023 без суттєвих втрат, не використовуючи при цьому російського газу. Цьому сприяють зміни формату споживання газу, а також буде введення альтернативних постачальників на ринок, що зробить енергетичну безпеку Європи надійнішою.