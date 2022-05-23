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Подоляк про підсумки трьох місяців війни: Європа продовжує купувати у РФ нафту і газ

Михайло Подоляк, ОП, Офіс президента
Фото: Офіс президента України

Європа після трьох місяців війни Російської Федерації проти України продовжує відправляти у Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ.

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Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.  

"Завершується третій місяць вторгнення РФ в Україну. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ", - йдеться у повідомленні.  

Також він наголосив, що Росія продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста у той час, коли українські захисники продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію.  

Нагадаємо, нинішня підготовка Європи дозволить країнам пройти опалювальний сезон 2022/2023 без суттєвих втрат, не використовуючи при цьому російського газу. Цьому сприяють зміни формату споживання газу, а також буде введення альтернативних постачальників на ринок, що зробить енергетичну безпеку Європи надійнішою.

Автор:
Анастасія Дєдковська