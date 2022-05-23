Подоляк об итогах трех месяцев войны: Европа продолжает покупать у РФ нефть и газ

Европа после трех месяцев войны Российской Федерации против Украины продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Заканчивается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ", – говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что Россия продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города, когда украинские защитники продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию.

Напомним, нынешняя подготовка Европы позволит странам пройти отопительный сезон 2022/2023 без существенных потерь, не используя российского газа. Этому способствуют изменения формата потребления газа, а также будет введение альтернативных поставщиков на рынок, что сделает энергетическую безопасность Европы более надежной.