Европа сможет пройти зиму 2022-2023 годов без российского газа без потерь – экс-глава "Нафтогаза"

Нынешняя подготовка Европы даст возможность странам пройти отопительный сезон 2022/2023 без существенных потерь, не используя при этом российский газ.

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Такое мнение высказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью изданию "НВ".

Во-первых, этому поспособствуют изменения формата потребления газа. Во-вторых, будет ввод альтернативных поставщиков на рынок, что также сделает энергетическую безопасность Европы более надежной.

"Момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей", — считает Коболев.

По словам эксперта, в таком случае в РФ поймут, что гипотезы, на которой они строят много геополитических процессов, ошибочны.

Известно, что Европейский Союз уже активизирует сотрудничество с африканскими странами, чтобы найти новые источники импорта газа для замены российского энергоносителя.

Ранее посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи заявил, что в настоящее время Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии в европейские страны.

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