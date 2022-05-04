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Европа сможет пройти зиму 2022-2023 годов без российского газа без потерь – экс-глава "Нафтогаза"
Нынешняя подготовка Европы даст возможность странам пройти отопительный сезон 2022/2023 без существенных потерь, не используя при этом российский газ.
Такое мнение высказал бывший глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев в интервью изданию "НВ".
Во-первых, этому поспособствуют изменения формата потребления газа. Во-вторых, будет ввод альтернативных поставщиков на рынок, что также сделает энергетическую безопасность Европы более надежной.
"Момент истины настанет, если русские окончательно решат совершить самоубийство и отключат Европу от газа. Тогда Европа сможет сбалансироваться из альтернативных источников газа, запустить альтернативные источники энергии и уменьшить объем потребления, модифицировав поведение своих потребителей", — считает Коболев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам эксперта, в таком случае в РФ поймут, что гипотезы, на которой они строят много геополитических процессов, ошибочны.
Известно, что Европейский Союз уже активизирует сотрудничество с африканскими странами, чтобы найти новые источники импорта газа для замены российского энергоносителя.
Ранее посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи заявил, что в настоящее время Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии в европейские страны.
Фото: ua.depositphotos.com