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Энергетика
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Евросоюз активно интересуется увеличением поставок СПГ из Нигерии

Евросоюз активно интересуется увеличением поставок СПГ из Нигерии

Посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи заявил, что в настоящее время Европейский союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии в европейские страны.

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Об этом Изопи сообщил в ходе встречи с менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd. (NNPC), передает информационное агентство "Интерфакс".

По его словам, такой спрос возникает из-за текущей геополитической ситуации в Европе. На фоне сложных отношений ЕС с РФ из-за войны в Украине выросла заинтересованность в усилении сотрудничества с Нигерией, в частности в вопросе увеличения поставок энергоресурсов.

"Нигерия является четвертым крупнейшим поставщиком газа в Европу. По крайней мере 40% экспорта СПГ из Нигерии приходится на Европу. Мы не только крупные клиенты, мы также основные партнёры страны в нефтегазовом секторе, так как в Нигерии также работают европейские компании", - отметила Изопи, слова которой передаются в пресс-релизе NNPC.

В свою очередь главный исполнительный директор NNPC Маллам Меле Кьяри подчеркнул, что компания будет и дальше укреплять партнерские отношения с европейскими компаниями, которые работают в Нигери.

Такие заявления звучат на фоне угрозы российского президента Владимира Путина прекратить поставлять газ в Европу, если страны не захотят платить за энергоноситель рублями

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан