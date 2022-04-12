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Євросоюз активно цікавиться збільшенням поставок ЗПГ із Нігерії
Посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі заявив, що зараз Європейський Союз зацікавлений у збільшенні постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Нігерії до європейських країн.
Про це Ізопі повідомив під час зустрічі з менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd. (NNPC), передає інформаційне агентство "Інтерфакс".
За його словами, такий попит виникає через поточну геополітичну ситуацію в Європі. На тлі складних відносин ЄС із РФ через війну в Україні виросла зацікавленість у посиленні співпраці з Нігерією, зокрема у питанні збільшення постачання енергоресурсів.
"Нігерія є четвертим найбільшим постачальником газу до Європи. Принаймні 40% експорту ЗПГ з Нігерії припадає на Європу. Ми не лише великі клієнти, ми також основні партнери країни у нафтогазовому секторі, тому що у Нігерії також працюють європейські компанії", - зазначила Ізопі, слова якої передаються у прес-релізі NNPC.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У свою чергу головний виконавчий директор NNPC Маллам Меле Кьярі підкреслив, що компанія і надалі зміцнюватиме партнерські відносини з європейськими компаніями, які працюють у Нігерії.
Такі заяви звучать на тлі загрози російського президента Володимира Путіна припинити постачати газ до Європи, якщо країни не захочуть платити за енергоносій карбованцями.
Фото: ua.depositphotos.com