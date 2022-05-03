ЕС начнет активно сотрудничать со странами Африки для замены российского газа — Bloomberg

Европейский Союз стремится активизировать сотрудничество с африканскими странами, чтобы найти новые источники импорта газа для замены российского энергоносителя.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Таким образом страны ЕС хотят снизить зависимость от РФ почти на две трети в 2022 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект внешней энергетической стратегии ЕС, который есть в распоряжении агентства.

"Страны Африки, в частности в западной части континента, такие как Нигерия, Сенегал и Ангола, предлагают в значительной степени неиспользованный потенциал сжиженного природного газа", — говорится в документе.

Евросоюз может утвердить этот проект энергетической стратегии в конце мая. Также пункты документа предусматривают шаги, которые подготовят Евросоюз к импорту 10 миллионов тонн возобновляемого водорода до 2030 года, чтобы помочь заменить газ из России.

В частности, план предусматривает увеличение в 2022 году LNG-импорта на 50 миллиардов кубометров.

Исполнительный орган ЕС указал в документе, что блок должен работать над обеспечением "открытых, гибких, ликвидных и хорошо функционирующих глобальных рынков СПГ" как с крупными производителями, такими как США, Австралия и Катар, так и с потребителями, включая Китай, Японию и Южную Корею.

Ранее посол ЕС в Нигерии Самуэла Изопи заявил, что в настоящее время Европейский Союз заинтересован в увеличении поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии в европейские страны.