ЄС почне активно співпрацювати з країнами Африки для заміни російського газу – Bloomberg

Європейський Союз прагне активізувати співпрацю з африканськими країнами, щоб знайти нові джерела імпорту газу для заміни російського енергоносія.

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Таким чином, країни ЄС хочуть знизити залежність від РФ майже на дві третини в 2022 році, повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт зовнішньої енергетичної стратегії ЄС, який є у розпорядженні агентства.

"Країни Африки, зокрема у західній частині континенту, такі як Нігерія, Сенегал та Ангола, пропонують значною мірою невикористаний потенціал зрідженого природного газу", — йдеться у документі.

Євросоюз може затвердити цей проєкт енергетичної стратегії наприкінці травня. Також пункти документа передбачають кроки, які підготує Євросоюз до імпорту 10 мільйонів тонн водню, що відновлюється, до 2030 року, щоб допомогти замінити газ з Росії.

Зокрема, план передбачає збільшення у 2022 році LNG-імпорту на 50 мільярдів кубометрів.

Виконавчий орган ЄС зазначив у документі, що блок повинен працювати над забезпеченням "відкритих, гнучких, ліквідних і добре функціонуючих глобальних ринків ЗПГ" як з великими виробниками, такими як США, Австралія та Катар, так і з споживачами, включаючи Китай, Японію та Південну Корею.

Раніше посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі заявив, що наразі Європейський Союз зацікавлений у збільшенні постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Нігерії до європейських країн.