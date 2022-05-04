Європа зможе пройти зиму 2022-2023 років без російського газу без втрат — ексглава "Нафтогазу"

Нинішня підготовка Європи дозволить країнам пройти опалювальний сезон 2022/2023 без суттєвих втрат, не використовуючи при цьому російського газу.

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Таку думку висловив колишній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в інтерв'ю "НВ".

По-перше, цьому сприяють зміни формату споживання газу. По-друге, буде введення альтернативних постачальників на ринок, що також зробить енергетичну безпеку Європи надійнішою.

"Момент істини настане, якщо росіяни остаточно вирішать вчинити самогубство та відключать Європу від газу. Тоді Європа зможе збалансуватися з альтернативних джерел газу, запустити альтернативні джерела енергії та зменшити обсяг споживання, модифікувавши поведінку своїх споживачів", — вважає Коболєв.

За словами експерта, у такому разі в РФ зрозуміють, що гіпотези, на якій вони будують багато геополітичних процесів, є помилковими.

Відомо, що Європейський Союз уже активізує співпрацю з африканськими країнами, щоб знайти нові джерела імпорту газу для заміни російського енергоносія.

Раніше посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі заявив, що наразі Європейський Союз зацікавлений у збільшенні постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Нігерії до європейських країн.

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