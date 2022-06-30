Співака Ар Келлі, автора хіта "I Believe I Can Fly", засудили до 30 років позбавлення волі

Роберт Сільвестр Келлі (Ар Келлі), виконавець знаменитої пісні "I Believe I Can Fly", протягом десятиліть використовував свою популярність, щоб заманювати жінок та неповнолітніх дівчаток для сексуального насилля. Про це повідомляє федеральний прокурор США.

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The verdict is in: R. Kelly has been sentenced to 30 years. https://t.co/SAYsyGvPL2 — US Attorney EDNY (@EDNYnews) June 29, 2022

Крім того, Ар Келлі займався рекетом та торгівлею людьми також для подальшої сексуальної експлуатації. За всі ці злочини співака засудили до 30 років позбавлення волі.

Окружний суддя США Енн Доннеллі в ході засідання федерального суду Брукліна заявила, що докази відображають "байдужість Келлі до людських страждань" та "абсолютну жорстокість" стосовно своїх жертв.

Прокуратура запросила не менше 25 років позбавлення волі для Келлі через "серйозність злочинів, необхідність особливого стримування та необхідність захисту населення від подальших злочинів". Зрештою, 55-річний чоловік отримав більше, ніж ця рекомендація, — 30 років ув'язнення.

Келлі вперше постав перед судом у 2008 році за звинуваченням у дитячій порнографії. Після того, як постраждала дівчина відмовилася свідчити, Келлі виправдали.

У лютому 2019 року його заарештували в Чикаго за звинуваченням у сексуальному насильстві за обтяжливих обставин. У липні того ж року федеральна влада висунула йому звинувачення в рекеті та змові — це означає, що крім сексуального насильства, він також порушив закон, створивши структуру посібників, щоб знаходити дівчат, щоб він міг поглумитися над ними, перевозити їх через кордони штатів і т.д. .