Певца Ар Келли, автора хита "I Believe I Can Fly", приговорили к 30 годам лишения свободы

Роберт Сильвестр Келли (Ар Келли), исполнитель знаменитой песни "I Believe I Can Fly", на протяжении десятилетий использовал свою славу, чтобы заманивать женщин и несовершеннолетних девочек для сексуального насилия. Об этом сообщает федеральная прокурора США.

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The verdict is in: R. Kelly has been sentenced to 30 years. https://t.co/SAYsyGvPL2 — US Attorney EDNY (@EDNYnews) June 29, 2022

Кроме того, Ар Келли занимался рэкетом и торговлей людьми также для дальнейшей сексуальной эксплуатации. За все эти преступления певца приговорили к 30 годам лишения свободы.

Окружной судья США Энн Доннелли в ходе заседания федерального суда Бруклина заявила, что доказательства отражают "безразличие Келли к человеческим страданиям" и "абсолютную жестокость" по отношению к своим жертвам.

Прокуратура запросила не менее 25 лет лишения свободы для Ар Кел из-за "серьезности преступлений, необходимости особого сдерживания и необходимости защиты населения от дальнейших преступлений". В конце концов, 55-летний мужчина получил больше, чем эта рекомендация, — 30 лет тюремного заключения.

Келли впервые предстал перед судом в 2008 году по обвинению в детской порнографии. После того, как пострадавшая девушка отказалась давать показания, Келли оправдали.

В феврале 2019 года его арестовали в Чикаго по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. В июле того же года федеральные власти предъявили ему обвинение в рэкете и заговоре — это означает, что помимо сексуального насилия, он также нарушил закон, создав структуру пособников, чтобы находить девушек, чтобы он мог надругаться над ними, перевозить их через границы штатов и т.д.