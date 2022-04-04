Відьми Києва обіцяють до Великодня серйозні проблеми зі здоров'ям Путіна

Українські відьми та маги запланували черговий обряд, спрямований проти президента РФ Володимира Путіна, на 7 квітня і обіцяють, що до 24 квітня, тобто до православного Великодня, він має зазнати серйозних проблем зі здоров'ям.

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Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому організаторами на сторінках у соціальних мережах магазину магії "Відьмін Котел".

"Обряди розплановані на 40 днів уперед. Найближчий 07.04.2022. Вони вже відчули наш удар. До Великодня відчують другий. Потужніше. Ми йдемо до кінця", — наголошується в ньому.

Як повідомило джерело, близьке до окультної спільноти Києва, запланований на 31 березня перший обряд пройшов вдало та результативно.

"Зазвичай перед такими ритуалами величезна кількість перешкод. Але жодних зривів не сталося, все пройшло потужно і гладко. Зверніть увагу, після нього якраз і відбулося відведення ворожих військ від Києва. Хочете – вважайте це збігом, хочете – ні. Ми ж впевнені, що в цьому є і наша заслуга", – сказав співрозмовник видання.

Фото з першого шабашу, що відбувся 31 березня

Наразі вже для реалізації серії обрядів зібрано 150 осіб, і ряди споборників продовжують поповнюватися. Обряди розплановані на 40 днів.

Відьми, що практикують на кладовищах, послідовники Ліліт, язичники, стихійні маги – і кожен працює на своєму фронті, у кожного свій блок завдань. Від мороку на ворожі війська до захисних куполів над нашими містами, від псування на ворогів до пробудження мерців, які стануть на наш захист, від пробиття магічних захистів ворогів до стародавнього прокляття вікінгів – нідстонга”, – наголошується у заяві організаторів.

Нагадаємо, у березні представники української окультної спільноти відгукнулися на заклик радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та вирішили провести серію ритуалів, спрямованих на усунення від влади Володимира Путіна, на його програш, а також на підтримку Збройних сил України.

Перший захід пройшов 31 березня на одній із гір в Україні. Тоді представник спільноти звернувся до українських громадян, не причетних до відправлення культів, з проханням не втручатися з цікавості і не ставитися до заходу несерйозно.