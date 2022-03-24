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Общество
Дата публикации

Украинские ведьмы проведут 31 марта ритуал на отстранение от власти Путина

Украинские ведьмы проведут 31 марта ритуал на отстранение от власти Путина

Украинские маги и ведьмы услышали призыв советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и собираются провести серию ритуалов на отстранение от власти президента РФ Владимира Путина, на его проигрыш, а также в поддержку Вооруженных сил Украины.

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После того, как 22 марта Арестович обратился к украинским ведьмам в Facebook, магазин магии "Відьмин Котел" обнародовал планы оккультного сообщества по поддержке этой инициативы.

"31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведем ритуал наказания врага украинского народа — Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Ритуал будет состоять из 3 частей. Первая пройдет на одной из гор в Украине.

"Уже собран круг из 13 ведьм, уже заговариваются алтарные ножи для принесения жертв Высшим Силам",  говорится в сообщении.

Вторая часть ритуала запланирована на апрель в славянской стране с подключением иностранных коллег. Если первая, как ожидается, окажет относительно слабое влияние на Путина, то вторая  значительное. Также среди целей обряда  оказание поддержки украинской армии.

"На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны  Один, Тор, Перун  сопутствуют нам!"  отмечают организаторы.

Третья часть  каменный мешок для врага: изоляция, устранение от власти, потеря поддержки ближним окружением. Откуп с черными иконами от массовых смертей и наказанием тех, кто в них виновен.

Украинские маги призвали своих иностранных коллег поддержать инициативу и присоединиться к мероприятиям.

Представитель украинского оккультного сообщества на условиях анонимности пояснил, что точные места проведения обрядов скрываются. Организаторы опасаются не только противодействия врагов, но и вмешательства любопытствующих граждан. Подробности будут сообщаться только лично, только между лично знакомыми людьми. Он призвал украинцев, не причастных к отправлению культов, не вмешиваться.

"Не стоит относиться к мероприятию как к враждебному или вредному для Украины. Наша цель  поразить врага Украины Путина и поддержать Вооруженные силы",  сказал он.

Кроме того, он предостерег от насмешливого или несерьезного отношения к действу.

"Сейчас развелось немало "кухонных магов", как и "диванных воинов", но это не отменяет тот факт, что официально признанные мировые религии преследовали колдунов и ведьм, признавая тем самым действенность этих ритуалов",  сказал представитель сообщества.

Он напомнил, что практика применения магии в боевых целях широко известна в истории от Китая до Америки.

"Не будем углубляться в древние истории. В них и вправду за столетия нанесено много лишнего. Давайте вспомним проклятие Текумсе, оно же проклятие президентов США. Согласно ему, каждый американский президент, избранный в определенный год, умрёт или будет убит до окончания срока президентских полномочий. Проклятие действовало 7 колен. Первым, кто избежал его, был Рейган, он был восьмым. Но на него также было покушение. Девятым был Буш-младший, который также избежал покушения по счастливой для него случайности. Даже после завершения проклятия, его эхо задевает последователей через 200 лет",  резюмировал собеседник издания.