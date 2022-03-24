Украинские ведьмы проведут 31 марта ритуал на отстранение от власти Путина

Украинские маги и ведьмы услышали призыв советника главы Офиса президента Алексея Арестовича и собираются провести серию ритуалов на отстранение от власти президента РФ Владимира Путина, на его проигрыш, а также в поддержку Вооруженных сил Украины.

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После того, как 22 марта Арестович обратился к украинским ведьмам в Facebook, магазин магии "Відьмин Котел" обнародовал планы оккультного сообщества по поддержке этой инициативы.

"31 марта, в 29 лунный день, день порч и проклятий, мы, ведьмы Украины в содружестве с зарубежными коллегами, проведем ритуал наказания врага украинского народа — Владимира Путина", — говорится в сообщении.

Ритуал будет состоять из 3 частей. Первая пройдет на одной из гор в Украине.

"Уже собран круг из 13 ведьм, уже заговариваются алтарные ножи для принесения жертв Высшим Силам", — говорится в сообщении.

Вторая часть ритуала запланирована на апрель в славянской стране с подключением иностранных коллег. Если первая, как ожидается, окажет относительно слабое влияние на Путина, то вторая — значительное. Также среди целей обряда — оказание поддержки украинской армии.

"На победу нашего великого народа, на удачу, успех и открытие дорог! И пусть все боги войны — Один, Тор, Перун — сопутствуют нам!" — отмечают организаторы.

Третья часть — каменный мешок для врага: изоляция, устранение от власти, потеря поддержки ближним окружением. Откуп с черными иконами от массовых смертей и наказанием тех, кто в них виновен.

Украинские маги призвали своих иностранных коллег поддержать инициативу и присоединиться к мероприятиям.

Представитель украинского оккультного сообщества на условиях анонимности пояснил, что точные места проведения обрядов скрываются. Организаторы опасаются не только противодействия врагов, но и вмешательства любопытствующих граждан. Подробности будут сообщаться только лично, только между лично знакомыми людьми. Он призвал украинцев, не причастных к отправлению культов, не вмешиваться.

"Не стоит относиться к мероприятию как к враждебному или вредному для Украины. Наша цель — поразить врага Украины Путина и поддержать Вооруженные силы", — сказал он.

Кроме того, он предостерег от насмешливого или несерьезного отношения к действу.

"Сейчас развелось немало "кухонных магов", как и "диванных воинов", но это не отменяет тот факт, что официально признанные мировые религии преследовали колдунов и ведьм, признавая тем самым действенность этих ритуалов", — сказал представитель сообщества.

Он напомнил, что практика применения магии в боевых целях широко известна в истории от Китая до Америки.

"Не будем углубляться в древние истории. В них и вправду за столетия нанесено много лишнего. Давайте вспомним проклятие Текумсе, оно же проклятие президентов США. Согласно ему, каждый американский президент, избранный в определенный год, умрёт или будет убит до окончания срока президентских полномочий. Проклятие действовало 7 колен. Первым, кто избежал его, был Рейган, он был восьмым. Но на него также было покушение. Девятым был Буш-младший, который также избежал покушения по счастливой для него случайности. Даже после завершения проклятия, его эхо задевает последователей через 200 лет", — резюмировал собеседник издания.