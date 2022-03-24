Українські відьми проведуть 31 березня ритуал на усунення від влади Путіна

Українські маги та відьми почули заклик радника голови Офісу президента Олексія Арестовича та збираються провести серію ритуалів на усунення від влади президента РФ Володимира Путіна, на його програш, а також на підтримку Збройних сил України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Після того, як 22 березня Арестович звернувся до українських відьом у Facebook, магазин магії "Ведьмин Котел" оприлюднив плани окультної спільноти щодо підтримки цієї ініціативи.

"31 березня, у 29 місячний день, день псування та прокляття, ми, відьми України у співдружності із закордонними колегами, проведемо ритуал покарання ворога українського народу — Володимира Путіна", — йдеться у повідомленні.

Ритуал складатиметься з 3 частин. Перша пройде на одній із гір в Україні.

"Вже зібрано коло з 13 відьом, вже замовляються вівтарні ножі для жертв Вищим Силам", — йдеться в повідомленні.

Друга частина ритуалу запланована на квітень у слов'янській країні із підключенням іноземних колег. Якщо перша, як очікується, матиме відносно слабкий вплив на Путіна, то друга — значний. Також серед цілей обряду — надання підтримки українській армії.

"На перемогу нашого великого народу, на удачу, успіх та відкриття доріг! І нехай усі боги війни — Один, Тор, Перун — супроводжують нас!" — зазначають організатори.

Третя частина — кам'яний мішок для ворога: ізоляція, усунення від влади, втрата підтримки ближнім оточенням. Відкуп із чорними іконами від масових смертей та покаранням тих, хто в них винний.

Українські маги закликали своїх іноземних колег підтримати ініціативу та приєднатися до заходів.

Представник української окультної спільноти за умов анонімності пояснив, що точні місця проведення обрядів приховують. Організатори побоюються як протидії ворогів, так й втручання громадян, яким все цікаво. Подробиці повідомлятимуть лише між особисто знайомими людьми. Він закликав українців, які не причетні до проведення культів, не втручатися.

"Не варто ставитись до заходу як до ворожого чи шкідливого для України. Наша мета — вразити ворога України Путіна та підтримати Збройні сили", — сказав він.

Крім того, він застеріг від глузливого чи несерйозного ставлення до дійства.

"Зараз розвелося чимало як "кухонних магів", так і "диванних воїнів", але це не скасовує той факт, що офіційно визнані світові релігії переслідували чаклунів та відьом, визнаючи цим дієвість цих ритуалів", — сказав представник спільноти.

Він нагадав, що практика застосування магії з бойовою метою широко відома в історії від Китаю до Америки.

"Не заглиблюватимемося в давні історії. У них і справді за століття додано багато зайвого. Давайте згадаємо прокляття Текумсе, воно ж прокляття президентів США. Згідно з ним, кожен американський президент, обраний у певний рік, помре або буде вбитий до закінчення терміну президентських повноважень. Прокляття діяло 7 колін Першим, хто уникнув його, був Рейган, він був восьмим, але на нього також був замах. Дев'ятим був Буш-молодший, який також уникнув замаху через щасливу для нього випадковість. Навіть після завершення прокляття, його луна зачіпає послідовників через 200 років", — резюмував співрозмовник видання.