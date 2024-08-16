«Пілоти швидко входять у курс справи», - Юрій Голик про навчання військових 36 бригади керуванню бомберами STING Mad Max

Перед тим, як передати українським військовим безпілотники STING Mad Max, розробники провели для них повноцінний навчальний курс із користування дронами. Цього разу «учнями» стали бойові пілоти з екіпажу роти ударних БпЛА 36 бригади морської піхоти.

Про це повідомив лідер команди виробників, підприємець та волонтер Юрій Голик. Бомбер має низку унікальних функцій, які важливо опанувати для ефективного використання на полі бою, тож подібне навчання розробники вважають своїм обов’язком.

Бомбер має дальність польоту в 10 км та вантажопідйомність в 3 кг, яка в 2-3 вище за вагу снаряду, який можуть транспортувати звичні FPV-камікадзе. Особлива риса Mad Max, як інших дронів лінійки STING – доведена державними випробуваннями невразливість до впливу засобів РЕБ. На додачу інженери постійно змінюють ключові характеристики безпілотника – від міцності за рахунок нової рами Gladiator до якості відео завдяки новим оптичним модулям.

Інженери, пілоти, менеджмент – з військовими на полігоні зустрілась вся команда розробників. Екіпаж роти ударних БпЛА отримав змогу власноруч покерувати Mad Max в спокійних умовах тилу і розібратись з усіма його функціями. Випробували і механізм скиду, і автопілотні режими. Також познайомились з програмами, за допомогою яких відбувається управління дроном, та принципами роботи додаткових гаджетів і комплектуючих безпілотного комплексу.

«Багато що для наших гостей було абсолютною новинкою, але хлопці дуже швидко входять у курс справи, миттєво все схоплюють. І з такими людьми хочеться співпрацювати, тому що ми розуміємо, що в їхніх руках наша техніка буде вдосконалюватися.», - розповsd Юрій Голик.

Завдяки непересічному практичному досвіду «студентів» та їх бажанню якнайскоріше випробувати в дії ударні безпілотники, навчання йде доволі жваво. Попереду лишається лише кілька занять, на яких пілоти ознайомляться з теоретичною частиною – принципами роботи програмного забезпечення. Після завершення навчання військові отримають декілька бомберів Mad Max і зможуть використовувати їх функціонал на повну для знищення ворожої техніки та позицій.