«Пилоты быстро входят в курс дела», — Юрий Голик об обучении военных 36 бригады управлению бомберами STING Mad Max

Перед тем, как передать украинским военным беспилотники STING Mad Max, разработчики провели для них полноценный обучающий курс по пользованию дронами. В этот раз «учениками» стали боевые пилоты из экипажа роты ударных БПЛА 36 бригады морской пехоты.

Об этом сообщил лидер команды производителей, предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Бомбер имеет ряд уникальных функций, которые важно овладеть для эффективного использования на поле боя, поэтому подобное обучение разработчики считают своим долгом.

Бомбер имеет дальность полета в 10 км и грузоподъемность в 3 кг, которая в 2-3 выше веса снаряда, который могут транспортировать привычные FPV-камикадзе. Особенность Mad Max, как других дронов линейки STING – доказанная государственными испытаниями неуязвимость к воздействию средств РЭБ. Вдобавок инженеры постоянно меняют ключевые характеристики беспилотника – от прочности за счет новой рамы Gladiator до качества видео благодаря новым оптическим модулям.

Инженеры, пилоты, менеджмент – с военными на полигоне встретилась вся команда разработчиков. Экипаж роты ударных БпЛА получил возможность поруководить Mad Max в спокойных условиях тыла и разобраться со всеми его функциями. Испытали и механизм сброса, и автопилотные режимы. Также познакомились с программами, с помощью которых осуществляется управление дроном, и принципы работы дополнительных гаджетов и комплектующих беспилотного комплекса.

«Многое для наших гостей было абсолютной новинкой, но ребята очень быстро входят в курс дела, мгновенно все схватывают. И с такими людьми хочется сотрудничать, потому что мы понимаем, что в их руках наша техника будет совершенствоваться», — рассказал. Юрий Голик.

Благодаря незаурядному практическому опыту «студентов» и их желанию как можно скорее испытать в действии ударные беспилотники, обучение идет довольно оживленно. Впереди остается несколько занятий, на которых пилоты ознакомятся с теоретической частью – принципами работы программного обеспечения. После окончания учебы военные получат несколько бомберов Mad Max и смогут использовать их функционал по полной для уничтожения вражеской техники и позиций.