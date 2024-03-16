Протягом доби росіяни атакували 125 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

Протягом доби росіяни завдали ударів по низці областей України, внаслідок чого кілька людей у різних регіонах отримали поранення. Також вночі було збито два безпілотника. Загалом з різних видів озброєння - мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та авіації - були атаковані 125 населених пунктів та 174 об'єкти інфраструктури, пише Military Media Center.

На Харківщині під обстрілами були 20 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Амбарне, Строївка, Стрілеча, Дворічна, Берестове та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Баранівка, Золочів, Покаляне, Петропавлівка, Синельникове, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У с. Козача Лопань Харківського району є влучання БПЛА "Шахед" по території села. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу с. Бугаївка Чугуївського району горіла господарча споруда.

Внаслідок атаки ворожого БПЛА по селу Охрімівка Чугуївського району поранення отримали два чоловіки 48 та 35 років.

По с. Золочів Богодухівського району росіяни завдали ударів балістичною ракетою "Іскандер-М". Пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автівки.

Відбувся обстріл керованою авіабомбою с. Синельникове Чугуївського району. Пошкоджено приватний будинок.

На Херсонщині двоє людей отримали поранення

Минулої доби противник обстрілював Берислав, Одрадокам'янку, Бургунку, Нововоронцовку, Садове, Антонівку та місто Херсон. Через російську агресію 2 людини дістали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 6 приватних будинків, навчальний заклад, гаражне приміщення та автомобіль.

У Запорізькій області загинула жінка

Протягом доби російські окупанти 253 удари по 11 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. Внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району загинула 76-річна жінка, повідомили в ОВА.

Військовослужбовці РФ нанесли 192 артудари по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки, Долинки, Вербового та Червоного. Зафіксовано 61 атаку безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Чарівному. Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Миколаївській області обстріляні дві громади

15 березня ворог двічі завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади, інформує голова ОВА Віталій Кім. Також два рази ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Внаслідок чого, після денного обстрілу, пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

У Донецькій області під обстріли потрапили три райони

За добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1171 особу, в тому числі 198 дітей, повідомили в ОВА.

Покровський район. У Красногорівці Мар'їнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні околиці Гострого та Курахового.

Краматорський район. Напередодні ввечері росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську — пошкоджено промислову будівлю і 3 вантажівки. Під вогнем Предтечине Костянтинівської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

Бахмутський район. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено 4 будинки і нежитлову споруду.

За ніч на Сумщині було 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили в ОВА.

Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Есманьська, Юнаківська та Свеська громади.