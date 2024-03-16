За сутки россияне атаковали 125 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

В течение суток россияне нанесли удары по ряду областей Украины, в результате чего несколько человек в разных регионах получили ранения. Также ночью были сбиты два беспилотника. Всего из разных видов вооружения - минометов, артиллерии, танков, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и авиации - были атакованы 125 населенных пунктов и 174 объекта инфраструктуры, пишет Military Media Center.

В Харьковской области под обстрелами находились 20 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 20 населенных пунктов Харьковщины: Амбарное, Строевка, Стрелка, Двуречная, Берестово и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Барановка, Золочев, Покаляне, Петропавловка, Синельниково, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В с. Казачья Лопань Харьковского района есть попадание БПЛА "Шахед" по территории села. Поврежден объект критической инфраструктуры. В результате обстрела с. Бугаевка Чугуевского района горела хозяйственная постройка.

В результате атаки вражеского БПЛА по селу Охримовка Чугуевского района ранения получили два человека 48 и 35 лет.

По с. Золочев Богодуховского района россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены 16 частных домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой, четыре легковых автомобиля.

Состоялся обстрел управляемой авиабомбой с. Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом.

В Херсонской области два человека получили ранения

За прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Одрадокаменку, Бургунку, Нововоронцовку, Садовое, Антоновку и город Херсон. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения, сообщил председатель ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 6 частных домов, учебное заведение, гаражное помещение и автомобиль.

В Запорожской области погибла женщина

В течение суток российские оккупанты 253 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток. В результате вражеской атаки по селу Долинка Пологовского района погибла 76-летняя женщина, сообщили в ОВА.

Военнослужащие РФ нанесли 192 артудары по территории Гуляйполя, Роботиного, Новодаровки, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Темировки, Долинки, Вербового и Красного. Зафиксирована 61 атака беспилотниками по Гуляйполю, Новодаровке, Роботиному, Малой Токмачке и Волшебному. Поступило 16 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Николаевской области обстреляны две общины

15 марта враг дважды наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины, информирует председатель ОВА Виталий Ким. Также два раза вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате чего, после дневного обстрела, повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

В Донецкой области под обстрелы попали три района

В сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуирован 1171 человек, в том числе 198 детей, сообщили в ОВА.

Покровский район. В Красногоровке Марьинской общины ранен человек. В Кураховской общине обстреляны окрестности Острого и Курахового.

Краматорский район. Накануне вечером россияне нанесли ракетный удар по Славянску — повреждено промышленное здание и 3 грузовика. Под огнем Предтечи Константиновской общины, Торское и Заречное Лиманской общины.

Бахмутский район. В Торецком обществе поврежден дом в Северном. В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов. В Северске повреждены 4 дома и нежилое сооружение.

За ночь в Сумской области было 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 13 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщили в ОВА.

Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелы подверглись Великописаревской, Белопольской, Эсманьской, Юнаковской и Свеской общинам.