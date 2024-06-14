Протягом доби росіяни обстріляли 195 об'єктів інфраструктури: яка ситуація в реіонах

За інформацією Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 73 населені пункти та 195 об'єктів інфраструктури.

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У ніч на 14 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БпЛА типу "Shahed". Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу – 14 ракет повітряного, наземного базування й 17 ударних БпЛА.

В результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 і 17 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили.

На Харківщині пошкоджені будинки, є поранений

У Куп'янському районі в селі Глушківка внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль. У селищі Куп'янськ Вузловий внаслідок авіаобстрілу пошкоджені будинки, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп‘янську внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних осіб, авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки. Травмовано цивільного чоловіка.

Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, с. Хотімля. Внаслідок обстрілу горів елінг та катер. В с. Бугаївка внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік — госпіталізований. У селищі Старий Салтів внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків.

По Запорізькій області росіяни вдарили 346 разів

Впродовж доби окупанти 346 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів, повідомляють в ОВА.

Ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю. 163 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 6 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку. 176 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Миколаївщині знищли один ворожий БпЛА

Учора ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено господарчу будівлю. Також було завдано ракетного удару по відкритій території за межами населеного пункту Шевченківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

Аиаки дронами-камікадзе типу FPV зазнало с. Солончаки Куцурубської громади. Пошкоджено лінію електропередач. Внаслідок чого було знеструмлено два населені пункти громади, наразі електропостачання відновлено.

Вночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА типу "Shahed-131/136".

На Херсонщині одна людина загинула

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Першотравневе, Кізомис, Олександрівка, Токарівка, Новотягинка, Берислав, Миколаївка, Вірівка, Осокорівка, Червоний Яр, Ольгівка, Бургунка, Дудчани, Зміївка, Качкарівка та місто Херсон, інформує очільник ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури та приватний автомобіль. Через російку агресію одна людина загинула.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один "Shahed-131/136".

На Дніпропетровщині збили 5 шахедів

Вночі на Дніпропетровщині підрозділи ПвК "Схід" знищили 5 шахедів. Два у Кам’янському районі й по одному – у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому, інформують в ОВА. По Нікополю ворог бив дронами-камікадзе. Цілив ввечері та вже кілька разів – вранці. Люди не постраждали. Обстріляв агресор і Марганецьку громаду. Наслідки атак уточнюються.

На Сумщині росіяни поцілили в автобус з людьми

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Великописарівська та Дружбівська громади, повідомили в ОВА.

Окрім того, сьогодні зранку росіяни, застосувавши FPV-дрон, обстріляли соціальний автобус у Есманській громаді Шосткинського району. В автобусі перебувало понад 20 людей. Попередньо, троє жінок отримали поранення, різного ступеня тяжкості. Постраждалим надано медичну допомогу. Всіх пасажирів автобуса евакуйовано. Наслідки ворожої атаки уточнюються.