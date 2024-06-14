За сутки россияне обстреляли 195 объектов инфраструктуры: какая ситуация в регионах

По информации Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 73 населенных пункта и 195 объектов инфраструктуры.

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В ночь на 14 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные БпЛА типа "Shahed". Всего враг применил 31 средство воздушного нападения – 14 ракет воздушного, наземного базирования и 17 ударных БПЛА.

В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 17 ударных БПЛА, сообщили Воздушные силы.

На Харьковщине повреждены дома, есть раненый

В Купянском районе в селе Глушковка в результате обстрела горели частные дома и автомобиль. В поселке Купянск Узловой в результате авиаобстрела повреждены дома, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Купянске в результате обстрела из FPV-дрона поврежден рейсовый автобус, который перевозил 15 гражданских лиц, авто полиции, гражданский автомобиль, помещение кафе, жилые дома. Травмирован гражданский мужчина.

Чугуевский район, с. Хотимля. В результате обстрела горел эллинг и катер. В с. Бугаевка в результате авиационного обстрела поврежден частный дом. Травм получил мужчина — госпитализирован. В поселке Старый Салтов в результате обстрела повреждены кровли и окна десятка домов.

По Запорожской области россияне ударили 346 раз

В течение суток оккупанты 346 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов, сообщают в ОВА.

Враг нанес авиационный удар по Гуляйполю. 163 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 6 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку. 176 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

Поступило 2 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области уничтожили один вражеский БпЛА

Вчера враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Дмитровка Куцурубской общины. Повреждено хозяйственное здание. Также был нанесен ракетный удар по открытой территории за пределами населенного пункта Шевченковской общины. Пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

Аиаки дронами-камикадзе типа FPV претерпело с. Солончаки Куцурубской общины. Повреждена линия электропередач. В результате были обесточены два населенных пункта общины, в настоящее время электроснабжение восстановлено.

Ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА типа "Shahed-131/136".

В Херсонской области один человек погиб

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Антоновка, Днепровское, Огромное, Первомайское, Кизомис, Александровка, Токаревка, Новотягинка, Берислав, Николаевка, Веривка, Осокоровка, Красный Яр, Ольговка, Калининград, Бургунка, Дуд информирует глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 9 частных домов. Было зафиксировано попадание в заведение культуры и частный автомобиль. Из-за российской агрессии один человек погиб.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили один "Shahed-131/136".

В Днепропетровской области сбили 5 шахедов

Ночью в Днепропетровской области подразделения ПВК "Восток" уничтожили 5 шахедов. Два в Каменском районе и по одному – в Днепровском, Синельниковском и Криворожском, информируют в ОВА.

По Никополю враг бил дронами-камикадзе. Целил вечером и уже несколько раз – утром. Люди не пострадали. Обстрелял агрессор и Марганецкую общину. Последствия атак уточняются.

В Сумской области россияне попали в автобус с людьми

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 30 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Дружбовская общины, сообщили в ОВА.

Кроме того, сегодня утром россияне, применив FPV-дрон, обстреляли социальный автобус в Эсманской общине Шосткинского района. В автобусе находились более 20 человек. Предварительно, три женщины получили ранения, разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Все пассажиры автобуса эвакуированы. Последствия вражеской атаки уточняются.