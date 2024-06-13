Протягом доби росіяни обстріляли 72 населені пункти: яка ситуація в регіонах

За даними Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України. Загалом застосовано різні види озброєння: міномети, артилерію, танки, РСЗВ, БПЛА та тактичну авіацію. Атаковано 72 населені пункти та 87 об'єктів інфраструктури.

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По Запорізькій області росіяни вдарили 404 рази

Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по Гуляйполю. 155 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку, повідомили в ОВА.

13 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Гуляйполе. 235 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Нестерянки, Вербового. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Дніпровське, Антонівка, Приозерне, Білозерка, Наддніпрянське, Берислав, Олександрівка, Качкарівка, Ольгівка, Червоний Яр, Миколаївка, Зміївка, Велетенське, Кізомис, Янтарне, Гаврилівка, Золота Балка та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури, газопровід, господарчу споруду, ангарне приміщення та сільгосптехніку. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

На Харківщині постраждали двоє людей

У селі Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого авіаційного та артилерійського обстрілів пошкоджено 4 приватні будинки, постраждали два чоловіки. У Куп’янську внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватний будинок, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харківському районі в селі Черкаські Тишки внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди. У Чугуївському районі в селі Старий Салтів внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки. Постраждали жінка та два чоловіки, без госпіталізації.

У Ізюмському районі в селі Богуславка внаслідок обстрілу з РСЗВ відбулось загоряння будівлі закладу освіти — не діюча, раніше була зруйнована. У селі Першотравневе внаслідок обстрілу пошкоджено будинок.

У Богодухівському районі в Одноробівка завдано удару трьома FPV дронами по приміщеннях фермерського господарства. У селі Івашки обстріл по території непрацюючого заводу.

Агресор вдарив по Покровській громаді Нікопольського району

Пізно ввечері агресор вдарив по Покровській громаді Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл випустив з півдесятка артилерійських снарядів. Головне, що минулося без загиблих та постраждалих. Ніч в області була тихою. Без прильотів, повідомили в ОВА.

На Сумщині було 16 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади, повідомили в ОВА.