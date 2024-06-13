За сутки россияне обстреляли 72 населенных пункта: какая ситуация в регионах

По данным Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины. В целом, применены различные виды вооружения: минометы, артиллерия, танки, РСЗО, БПЛА и тактическая авиация. Атаковано 72 населенных пункта и 87 объектов инфраструктуры.

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По Запорожской области россияне ударили 404 раза

В течение суток оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 10 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Гуляйполю. 155 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку, сообщили в ОВА.

13 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Гуляйполе. 235 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Нестерянки, Вербового. Поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Михайловка, Днепровское, Антоновка, Приозерное, Белозерка, Приднепровское, Берислав, Александровка, Качкаровка, Ольговка, Красный Яр, Николаевка, Змиевка, Огромное, Кизомис, Янтарное, Гавриловка , глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе поврежден частный дом. Были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, газопровод, хозяйственное сооружение, ангарное помещение и сельхозтехнику. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

На Харьковщине пострадали два человека

В селе Куриловка Купянского района в результате вражеского авиационного и артиллерийского обстрелов повреждены 4 частных дома, пострадали два человека. В Купянске в результате вражеских артиллерийских обстрелов поврежден частный дом, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Харьковском районе в селе Черкасские Тишки в результате взрыва поврежден легковой автомобиль, частные дома и близлежащие сооружения. В Чугуевском районе в селе Старый Салтов в результате обстрела повреждены два дома. Пострадали женщина и двое мужчин без госпитализации.

В Изюмском районе в селе Богуславка в результате обстрела из РСЗО произошло возгорание здания учебного заведения — не действующее, ранее разрушенное. В селе Первомайское в результате обстрела поврежден дом.

В Богодуховском районе в Одноробовке нанесен удар тремя FPV дронами по помещениям фермерского хозяйства. В селе Ивашки обстрел по территории неработающего завода.

Агрессор ударил по Покровской общине Никопольского района

Поздним вечером агрессор ударил по Покровской общине Никопольского района. По одному из местных деревень выпустил из полудесятка артиллерийских снарядов. Главное, что обошлось без погибших и пострадавших. Ночь в области была тихой. Без прилетов сообщили в ОВА.

В Сумской области было 16 взрывов

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины, сообщили в ОВА.