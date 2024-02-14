У чотирьох областях внаслідок обстрілів є загиблі та поранені: яка ситуація у регіонах (ФОТО)

В ніч на 14 лютого російська армія обстріляла Селидове на Донеччині. Ворог поцілив у 5-поверхівку та лікарню. Унаслідок цього загинули 3 людини, 12 поранених. Є загиблі також у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

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У Селидовому 3 загиблих, 12 поранених

Вночі 14 лютого росіяни випустили по Селидовому Донецької області чотири ракети, повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін.

Прямим влучанням знищено житлову 5-поверхівку та 3-поверховий корпус лікарні.

3 загиблих і 12 поранених — такі попередні наслідки ударів по Селидовому на Донеччині станом на 08:00.

Серед загиблих — 1 дитина 2015 року народження та вагітна жінка. Серед поранених — 4 дитини 2007, 2011, 2016 і 2023 років народження.

45 пацієнтів Селидівської лікарні вночі були оперативно евакуйовані до лікарень Покровська і Мирнограда.

Загалом внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця аптека і 4 автомобілі.

Окупанти 37 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ, БпЛА та авіації. По місту Херсон ворог спрямував 37 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, медичні установи і навчальний заклад у Херсоні.

Як підкреслив Прокудін, через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення.

На Харківщині загинула жінка

Армія РФ упродовж доби здійснила обстріли понад 20 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдавали авіаударів по Круглому Куп’янського району.

Крім того, ворог завдав артилерійських ударів по Вовчанську. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема і на території ринку, де на той момент перебували місцеві цивільні. 61-річна жінка загинула, отримавши мінно-вибухові травми, ще одна 50-річна жінка зазнала травм.

Ворог обстріляв 17 населених пунктах Запорізької області, загинув чоловік

Як повідомили в Запорізькій ОВА, минулої доби ворог завдав 182 удари по 17 населених пунктах Запорізької області

Рашисти вгатили 5 авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили 7 РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.

22 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Внаслідок артилерійського удару військовослужбовців РФ по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

Армія РФ вдарила з мінометів і кулеметів по двох громадах Сумщини

Вночі 14 лютого російська армія здійснила чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 10 вибухів з міномета та АГС. Обстрілів зазнали Шалигинська та Есманьська громади.

По Есманьській громаді росіяни били з міномета (10 вибухів) і кулеметів.

У Шалигинській громаді зафіксований обстріл з кулеметів.