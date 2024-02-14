В четырех областях в результате обстрелов есть погибшие и раненые: какая ситуация в регионах (ФОТО)

В ночь на 14 февраля российская армия обстреляла Селидово в Донецкой области. Враг попал в 5-этажку и больницу. В результате погибли 3 человека, 12 раненых. Есть также погибшие в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

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В Селидово 3 погибших, 12 раненых

Ночью 14 февраля россияне выпустили по Селидово Донецкой области четыре ракеты, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин.

Прямым попаданием уничтожена жилая 5-этажка и 3-этажный корпус больницы.

3 погибших и 12 раненых — таковы предварительные последствия ударов по Селидову Донецкой области по состоянию на 08:00.

Среди погибших – 1 ребенок 2015 года рождения и беременная женщина. Среди раненых - 4 ребенка 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения.

45 пациентов Селидовской больницы ночью были оперативно эвакуированы в больницы Покровска и Мирнограда.

Всего в результате ударов повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, магазин аптека и 4 автомобиля.

Оккупанты 37 раз обстреляли Херсонщину, один человек погиб

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник осуществил 37 обстрелов, выпустив 164 снаряда, с применением артиллерии, минометов, танков, РСЗО, БпЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 37 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, медицинские учреждения и учебное заведение в Херсоне.

Как подчеркнул Прокудин, из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

В Харьковской области погибла женщина

Армия РФ за сутки обстреляла более 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, оккупанты наносили авиаудары по Круглому Купянскому району.

Кроме того, враг нанес артиллерийские удары по Волчанску. Зафиксировано не менее 10 попаданий, в том числе на территории рынка, где на тот момент находились местные гражданские. 61-летняя женщина погибла, получив минно-взрывные травмы, еще одна 50-летняя женщина получила травмы.

Враг обстрелял 17 населенных пунктов Запорожской области, погиб мужчина

Как сообщили в Запорожской ОВА, за прошедшие сутки враг нанес 182 удара по 17 населенным пунктам Запорожской области

Рашисты уготовили 5 авиаснарядами по Малой Токмачке, Новодаровке и Роботиному, совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино, а также 48 БПЛА-атак по Малиновке, Волшебному, Лобковому и Новоданиловке.

22 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Левадного, Белогорья, Пятихаток, Каменского, Степногорска и других прифронтовых городов и сел.

В результате артиллерийского удара военнослужащих РФ по жилому дому погиб 67-летний житель Малой Токмачки.

Армия РФ ударила из минометов и пулеметов по двум общинам Сумщины

Ночью 14 февраля российская армия совершила четыре обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 10 взрывов из миномета и АГС. Обстрелы потерпели Шалыгинская и Эсманьская общины.

По Эсманьской общине россияне били из миномета (10 взрывов) и пулеметов.

В Шалыгинском обществе зафиксирован обстрел из пулеметов.