С государственного элеватора «Златодар» в Черкасской области снова украли зерно

«Златодар» — один из самых проблемных активов агентства. Согласно данным YouControl, открыто дело о банкротстве, предприятие имеет свыше 40 млн грн налогового долга, уклоняется от аудитов и регулярно не платит зарплату.

На элеваторе ГП «Златодар» в Золотоноше Черкасской области произошла кража зерновых. Зачетный вес украденного — 5,5 тыс. тонн. Собственности лишились порядка 30 агропроизводителей, которые решили доверить хранение своего урожая государству. Согласно журналистским расследованиям, в их числе Лебединский семенной завод, «Агро-компгруп», «Агро плюс» и другие.

ГП «Златодар» входит в систему государственного агентства резерва Украины. Его называют одним из самых мощных предприятий госрезерва: на комбинате работают 214 человек, зерновая емкость — свыше 97 тыс. тонн. Одновременно с этим «Златодар» — один из самых проблемных активов агентства. Согласно данным YouControl, открыто дело о банкротстве, предприятие имеет свыше 40 млн грн налогового долга, уклоняется от аудитов и регулярно не платит зарплату. В октябре 2020 года сотрудники даже грозили перекрыть дорогу — люди 3 месяца работали бесплатно. Только в феврале 2022 года Черкасская ОГА сообщила о полном погашении долга, который к этому времени достиг 1,4 млн грн. При этом все указывает на то, что деньги на предприятии есть. Например, активы нынешнего директора Романа Шостака, согласно декларации, в 10 раз превышают уровень официального дохода.

СМИ называют Нацагентство резерва одним из самых коррумпированных госорганов Украины. «Загадочные исчезновения» зерна, нецелевое использование элеваторов, теневая аренда, расчеты «мимо кассы» — неполный список нарушений, которые допускают чиновники. В 2020 году убытки Госрезерва от коррупционных деяний оценивали в свыше 1 млрд грн. В разные годы на схемах ловили и «Златодар». Например, в 2015 тут «потеряли» 112 тыс. тонн зерна. В 2018 году тогдашнее руководство снизило запланированные показатели доходов, чтобы «перевыполнить» план и легализовать баснословную годовую премию директора — свыше 1 млн грн.

Воровство зерна на элеваторах — проблема национального масштаба. По оценкам KPMG, масштабы достигают 3% от оборота. В абсолютных цифрах это миллионы гривен потерь. Наиболее нашумевший прецедент последних лет — кража со складов Госрезерва зерна на 800 млн грн. Этот объем поместился бы в 150 вагонов-зерновозов.

Как объяснял директор KPMG Егор Мисюра в колонке для профильного сайта Elevatorist, в большинстве случаев для кражи с элеватора необходим сговор. В него могут входить директор, лаборатория, бухгалтер, охранники и водители: «Использовать для постоянных махинаций одного человека без риска быстрого разоблачения довольно сложно. Таким образом, сговор является необходимой основой для подавляющего большинства случаев воровства на элеваторах».

Масштабные махинации с зерном проворачивают не только в структурах госрезерва, но в главном «коррупционном монстре» агрорынка — Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Предыдущего руководителя, Андрея Власенко, задержали при попытке покинуть Украину. Ему инкриминируют нанесение ГПЗКУ убытков на $57 млн. Идентично завершились карьеры и многих его предшественников. «В 2012 году правительство Украины подписало договор с Китаем о кредите размером $1,5 млрд. После этого и началось масштабное разворовывание денег. На закупках зерна и продовольствия наживалась абсолютно каждая политическая сила, которая была при власти в Украине… Что мы имеем на данный момент? ГПЗКУ — банкрот, кредит она выплачивать не сможет. Этим займется государство», — написал эксперт, советник главы Львовской ОГА Андрей Табинский, добавив, что в этом году на выплату предусмотрено 6,9 млрд грн.

По мнению другого эксперта, главы Всеукраинского конгресса фермеров Ивана Слободяника, кража зерна на Златодарском элеваторе может быть одним из звеньев масштабной коррупционной схемы. «Многомиллиардные махинации ГПЗКУ завязаны на экспорте. Пока Украина выращивает и экспортирует зерновые, чиновники будут пытаться нагреть на этом руку. Чем больше экспорт, тем больше денег можно присвоить. Глядя на происходящее на рынке, нельзя исключать, что зерно вывозят с элеваторов, в том числе и с золотоношского, в интересах коррупционеров в руководстве ГПЗКУ», — сообщил эксперт.

Кто бы ни стоял за кражей в «Златодаре», он нанес колоссальные убытки всему АПК. Для десятков обворованных агропроизводителей потеря урожая может стать фатальной: бизнес ослаблен пандемией, не получает господдержку и выживает только за счет выгодной продажи того, что вырастил. Второй аспект — нарастающий кризис доверия. На складах элеваторов ГПЗКУ хранятся сотни тысяч тонн зерновых и масличных, собранных украинскими аграриями. Задача государства в лице корпорации — обеспечить сохранность и качество этого товара, гарантировать продовольственную безопасность. Однако реальность говорит об обратном: кражи на государственных элеваторах происходят чаще и в больших масштабах, чем в частных. Это подрывает доверие ко всей системе, где «хочешь сохранить урожай — не связывайся с государством» становится всеобщим правилом.