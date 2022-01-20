За 2021 год в Украине сумма электронных платежей возросла более чем на четверть

В 2021 году через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) было проведено 446 млн начальных платежей на сумму свыше 57 трлн грн, что на 16% больше по количеству и на 27% по сумме, чем в 2020 году (385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн соответственно).

Как сообщает пресс-служба регулятора, в среднем за день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,8 млн начальных платежей на сумму 229 млрд грн.

В то же время, как отмечают в НБУ, потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

Подавляющее большинство начальных платежей в прошлом году направили в систему банки Украины и их филиалы – 95% от их общего количества. Как свидетельствует структура платежей в системе в 2021 году, по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

– до 1 тысячи грн – 48%;

– от 1 тысячи грн до 100 тысяч грн – 48%;

– от 100 тысяч грн и больше – 4%.

При этом по сумме больше платежей приходилось на большие платежи:

– до 1 тысячи грн – менее 1%;

– от 1 тысячи грн до 100 тысяч грн – 5%;

– от 100 тысяч грн и больше – 94%.

В НБУ напоминают, что с 20 августа 2022 года должно заработать новое поколение СЭП на базе международного стандарта ISO 20022, которое будет функционировать в круглосуточном режиме (сейчас система работает в режиме 23/7). Это даст банкам и бизнесу новые возможности, повысит безопасность платежей.

Кроме того, благодаря внедрению международного стандарта ISO 20022, платеж будет дополнен дополнительной информацией, а значительное количество процессов при обработке платежей можно будет автоматизировать.

Напомним, в рамках модернизации и дальнейшего развития системы электронных платежей Национальный банк Украины внес изменения в технологию ее работы.

Система электронных платежей Национального банка — государственная банковская платежная система, обеспечивающая проведение межбанковского перевода через счета, открытые в Национальном банке Украины.