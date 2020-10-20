"Датагруп" стала лучшим интернет-провайдером 2020 года — результат конкурса

Компания "Датагруп" одержала победу в номинации "Лучший интернет-провайдер 2020 года" по результатам независимого рейтингового исследования "Украинская народная премия", в котором приняли участие более 140 000 потребителей.

Об этом сообщает сайт премии.

"Наша компания является признанным лидером по предоставлению телеком-услуг для крупного бизнеса. Однако мы прилагаем немалые усилия, чтобы быть лучшим оператором и для наших розничных потребителей. И сегодня могу с гордостью констатировать, что нам это удалось", — отметил Михаил Шелемба, СЕО "Датагруп".

"Украинская народная премия" — это самый масштабный в Украине ежегодный конкурс, в рамках которого в формате онлайн-голосования украинские потребители определяют лучшие товары и услуги. "Украинская народная премия" демонстрирует лучшую динамику развития узнаваемости и доверия потребителей. В голосовании 2020 года участвовали товары и услуги 24 различных категорий: недвижимость, продукты питания, развлечения и отдых, красота и здоровье, сфера услуг, техника, бизнес и финансы, а также интернет, связь и т. д. Всего было определено 487 победителей в различных категориях.

Открытое онлайн-голосование от "Украинской народной премии" продолжалось с 01.05.2020 до 31.08.2020. В нем приняли участие более 140 000 украинских потребителей. С целью предотвращения повторного голосования желающим принять участие в голосовании необходимо было подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона (украинского GSM-оператора). Во время процедуры регистрации пользователи должны пройти полную регистрацию на сайте "Украинской народной премии" (SSO ID NET) или использовать авторизацию в одной из социальных сетей — Facebook, Google+, LinkedIn, ЭЦП (электронно-цифровая подпись).

"Наш проект направлен на определение лучших товаров и услуг среди представленных на украинском рынке на основе предпочтений самого справедливого и сурового жюри — украинских потребителей. Поэтому наши победители — это бесспорные лидеры в своих отраслях, получившие народное признание и по итогам проведенного голосования признанные украинскими потребителями в качестве лучших", — комментирует Николай Сорока, председатель оргкомитета "Украинской народной премии".

"Для производителей и поставщиков услуг этот конкурс является индикатором доверия потребителей, который стимулирует к совершенствованию и постоянному развитию. Мы рады, что среди крупнейших игроков на рынке услуг доступа к сети Интернет пользователи признали лучшей именно нашу компанию. Для нас оценка пользователей — это весомая награда и настоящее признание", – комментирует Алина Компанец, маркетинг-директор "Датагруп".

В настоящий момент "Датагруп" предоставляет домашним пользователям доступ к интернету по различным технологиям, отдавая приоритет Ethernet, xPON и спутниковой технологии, позволяющей подключаться ко всемирной сети в любой точке страны. Также для физических лиц доступны услуги телефонии (традиционной и IP) и современного телевидения (кабельного и OTT).

Широкое покрытие сети позволяет обеспечивать качественным и высокоскоростным интернетом абонентов в более чем 90 населенных пунктах Украины, а благодаря спутнику, который использует компания, покрытие ее сети на территории Украины не имеет границ. Сервисы и услуги компании позволяют использовать безграничными возможности интернета и открывать мир интересного телевидения, не выходя из собственного дома: кабельное телевидение — более 80 телеканалов (в зависимости от региона), в том числе основные национальные телеканалы, каналы группы Viasat, спортивные, детские, познавательные телеканалы в отличном качестве и по привлекательной цене, а также интерактивное телевидение — более 140 лучших украинских и зарубежных развлекательных телеканалов, большая коллекция фильмов и сериалов.