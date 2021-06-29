Кому выгоден во главе "Укрзализныци" участник коррупционных скандалов времен Порошенко

"Укрзализныця" может уже в скором времени оказаться в эпицентре громкого скандала. По данным источников, близких к центру принятия решений в государстве, в руководстве монополиста железнодорожных перевозок готовятся кадровые изменения, которые неизбежно вызовут бурю негатива со стороны специалистов отрасли, антикоррупционеров и медиа, пристально следящих за ситуацией в "УЗ". Речь идет о потенциальном назначении главой госпредприятия Александра Завгороднего, который уже возглавлял "Укрзализныцю" в 2015-2016 году в ранге исполняющего обязанности.

При президенте Порошенко Завгородний так и не перешел из статуса "и.о" в полноценные руководители "УЗ" из-за обилия коррупционных скандалов, связанных, прежде всего, с подрядами, которые фирмы его семьи получали на железной дороге. Но теперь имеет все шансы вернуться на прежнее место работы, как говорится, "на коне" — с полным набором полномочий и возможностью с большим размахом организовать сверхприбыли и жирные контракты для своих родных и близких.

Биография Александра Завгороднего тесно связана с железнодорожным транспортом. С 2002 по 2005 и с 2010 по 2011 годы он занимал должности главного инженера и первого заместителя начальника Приднепровской железной дороги. С ноября 2012-го по март 2015 года работал на должности начальника управления "Укртрансинспекции" в Запорожской области. А в июле 2015 года по протекции министра инфраструктуры Андрея Пивоварского в правительстве Арсения Яценюка был назначен и.о. руководителя "Укрзализныци". Причем назначали Александра Завгороднего без кадрового конкурса и согласования с Кабмином.

Параллельно с этим Завгородний не забывал о коммерческой деятельности, став соучредителем и собственником целого ряда фирм: ООО "А.С. Инжиниринг групп", ООО "Информационно-аналитического агентства Техноэксперт", ООО "Сферастрой-инвест", ООО "Производственно-строительная компания "Агропроминвест".

Позже "А.С. Инжиниринг групп" и ООО "Информационно-аналитического агентства Техноэксперт" были переоформлены на сына — Игоря Завгороднего. Фигурировала в семейном бизнесе и еще одна фирма — ТОВ "Украинская универсальная транспортная компания". Собственно, вокруг коммерческих предприятий, принадлежащих семье Завгородних ( включая и брата экс — и.о. главы "УЗ" — Владимира Завгороднего") и происходили основные события, которые легли в 2015 году в основу антикоррупционных расследований.

Семейный подряд на железной дороге

Как отмечали в статье "Семья инженеров ищет подряд. Интересный бизнес главы Укрзалізниці" журналисты "Украинской правды" на вопрос о наличии у него собственного бизнеса, Завгородний заявил: "У меня компаний нет. Есть одна компания, которая зарегистрирована на моего брата и моего сына. Это строительная компания, которая за весь период времени никогда не работала на железной дороге Украины". Но журналистам удалось быстро найти факты того, что компания сына и брата Александра Завгороднего "Сферастрой-Инвест" таки получала заказы от Приднепровской железной дороги, а также подтвердить завышение стоимости выполненных работ на сотни тысяч гривен.

В одном из производств Днепропетровского окружного административного суда в 2007 году Приднепровская железная дорога провела тендер на капитальный ремонт пристройки к зданию управления госпредприятия. "Сферастрой-Инвест" выиграла тендер, предложив почти 3 млн гривен за свои услуги, при этом при подписании договора сумма была увеличена до 3,2 млн гривен. КРУ потребовало вернуть зависшую сумму в 0,2 миллиона, но предприятие Александра Завгороднего это предписание не выполнило, именно поэтому в 2009 году КРУ обратилось в суд.

Судебные тяжбы тянулись до 2012 году, но "Сферастрой-Инвест" так и не выплатила долг государству, начав процедуру банкротства. Эту компанию сменила другая фирма семьи Завгородних, зарегистрированная в 2010 году "А.С. Инжиниринг Групп", которая принадлежала сыну и брату Александра Завгороднего. Компания вскоре также стала фигурантом судебных разбирательств за то, что не заплатила Приднепровской железной дороги сумму в 0,2 миллиона гривен за транспортные перевозки. Госпредприятие обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Информация о том, что в 2005 и в 2011 году Завгороднего увольняли за попытку поставить на заказы железной дороги фирмы своих родственников — "секрет Полишинеля", который известен железнодорожникам, которые работали с потенциально новым главой УЗ. Сам же Завгородний утверждал, что в 2005 году его уволили вместе со всеми руководителями Приднепровской железной дороги (начальник Приднепровской дороги Александр Момот тогда был арестован по обвинению в хищении более 70 миллионов гривень). А в 2011 якобы он сам написал заявление об уходе "из-за того, что возникли определенные сложности с руководством предприятия".

Сейчас уже мало кто помнит, но в 2015 году личность Завгороднего и его крепкие семейные бизнес-узы активно обсуждались экспертами и журналистами. В частности, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала тогда назвал сотрудничество фирм родственников чиновника с госпредприятием "прямым конфликтом интересов бизнеса и государства", которые требуют детального расследования со стороны правоохранителей.

В августе 2015 года против Александра Завгороднего такое расследование началось, что подтвердил тогдашний заместитель главы АП Андрей Таранов. Впрочем, дело так и не было доведено до конца — Завгороднего уволили с поста в марте 2016 года.

В апреле 2016 года вышло новое журналистское расследование, в котором утверждалось, что после правления уже экс-главы "УЗ" Александра Завгороднего компания его брата осталась должна "Укрзализныце" около миллиона гривен. Уже упоминаемая в статье "А.С. Инжиниринг Групп" семьи Завгороднего задолжала "Одесской железной дороги" почти миллион гривен за пользование вагонами и хранения груза. На судебное заседание представители компании не появились трижды. Поэтому в конце 2015 года суд обязал "А.С. Инжиниринг Групп" выплатить долг железной дороге.

Примерно в то же время ряд СМИ обнародовали коллективное депутатское обращение к премьер-министру, генеральному прокурору, председателю СБУ и председателю НАБУ относительно коррупционных действий Завгороднего.

В обращении шла речь о масштабных злоупотреблениях и.о. главы правления "Укрзализныци", в частности, сотрудничество железной дороги с компаниями и банками, связанными с семьей Виктора Януковича. По данным депутатов, платежи компании СК "Доминанта" только за четвертый квартал 2015 составили года 414 млн гривен, ООО "Евроинвестсрой" — 14 млн гривен в феврале 2016 года. Кроме того, сообщалось о злоупотреблениях Завгородним служебным положением. Речь шла о сговоре с директором Запорожского электромонтажного завода, благодаря которому в 2015 году на счета этого предприятия перевели 398 млн гривен.

История о бурной деятельности Александра Завгороднего на посту и.о. главы "Укрзализныци" была бы не полной без упоминания его противодействия борьбе с контрабандой в зоне АТО. Завгородний был категорически против навигационной системы контроля за движением поездов, которая бы позволила решить эту проблему. Несмотря на обращения по этому поводу народных депутатов, руководитель "УЗ" утверждал, что ему эта система не нужна. Данных о личной заинтересованности Завгороднего в контрабанде найти не удалось, но сам подход, безусловно, вызывал обоснованные подозрения.

Александра Завгороднего также обвиняли в сокрытии доходов в декларации. Как выяснилось, занимавший довольно высокие госдолжности и владевший целым рядом коммерческих предприятий, руководитель украинской железной дороги за 2014 год заработал всего…37 тысяч гривен, не имея при этом по документам даже крыши над головой. Так и осталось загадкой, как Завгороднему удавалось выживать за эти деньги. Сам и.о. главы "УЗ" кивал на жену, рассказывая, что живет за счет ее бизнеса. До этого Завгородний длительное время не публиковал свою декларацию, нарушив обещание журналистам. Как заявил тогда глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, единственной причиной скрывать декларации могло быть только желание скрыть указанную в них информацию.

На службе у олигархов

Говоря о перипетиях пребывания Александра Завгороднего на должности руководителя "Укрзализныци", помимо "семейного подряда" и коррупционных скандалов, не стоит забывать и о стратегических целях, ради которых его и поставили на должность.

По информации издания "РБК — Украина", Завгороднему повезло оказаться на должности исключительно потому, что "так называемые "кураторы отрасли", которых при Викторе Януковиче называли "смотрящими", надавили на профильного министра Андрея Пивоварского — и завели в руководство "УЗ" своих людей. После чего договорились о дружбе со структурами Рината Ахметова, чьи корпорации являются крупными клиентами госпредприятия".

Задачи, поставленные перед Завгородним, были довольно масштабными. Во-первых, он должен был обеспечить работу "УЗ" в интересах "правильного" олигарха. Во-вторых, максимально сократить пассажирские перевозки. В-третьих, довести парк локомотивов до состояния полной непригодности. Все этой с целью допуска на рынок олигархических компаний-перевозчиков, которые владеют частными локомотивами. По сути, в этом и состояла главная цель пребывания Завгороднего на посту — расчистить путь на огромный рынок железнодорожных перевозок украинским и российским олигархам.

Одним из признаков того, что стратегия постепенно начинала реализовываться, стало то, что, заняв должность, Александр Завгородний значительно увеличил количество локомотивов на транспортных потоках в Мариуполь, где расположены два ключевых металлургических актива СКМ — ММК им. Ильича и "Азовсталь". Для осуществления этого мероприятия, как утверждали источники в "УЗ", и.о. главы даже забрал локомотивы с пассажирских перевозок.

Взамен, Завгороднему, по данным источников в "УЗ", обещали прикрытие его коррупционных схем с использованием семейных коммерческих структур. Чем он, судя по всему, активно и пользовался.

Казалось бы, в свете всего вышесказанного, вопрос "Нужен ли Александр Завгородний на должности главы "УЗ"?" даже не должен подниматься. Очевидно, что нынешняя власть на километр к государственным должностям не должна подпускать столь токсичного персонажа времен Порошенко с длиннющим коррупционным шлейфом. Но, судя по всему, услуги Завгороднего в реализации чужих бизнес-стратегий снова кому-то понадобились. А, значит, появится новый шанс и у его "семейного подряда" хорошо заработать с помощью коррупционных связей.