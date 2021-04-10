116-летний максимум: Rolls-Royce установил исторический рекорд продаж авто

Английская автомобильная компания Rolls-Royce установила рекорд по квартальным продажам за всю 116-летнюю историю.

Как сообщает "Мотор", в первом квартале 2021 года Rolls-Royce поставил на рынок 1 380 автомобилей, что на 62% больше, чем за аналогичный период 2020 года, так как пандемия COVID-19 в прошлом году существенно повлияла на продажи и производство.

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По информации издания, таким образом, компания побила предыдущий квартальный рекорд, установленный в 2019 году.

В Rolls-Royce Motor Cars заявили, что особенно высоким спросом пользовалась модель Cullinan, почти 3-тонный внедорожник, который стоит от $335 000, однако обычно продается по цене более $400 000.

Высокий уровень продаж также продемонстрировал новый лимузин Ghost, стоимость которого доходит до $332 000.

По словам исполнительного директора Rolls-Royce Motor Cars Торстена Мюллер-Отвоса, увеличение продаж затронуло все мировые рынки, а лидерами стали Китай, США и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Представители британской марки наблюдали высокий спрос на весь модельный ряд Rolls-Royce, однако самыми востребованными оказались бизнес-лимузин Ghost, представленный в 2020 году, и роскошный внедорожник Cullinan.

За 2020 год клиенты получили несколько коллекционных автомобилей, включая Phantom с деревом коа и Phantom Iridescent Opulence.

Кроме того, все 20 автомобилей из коллекции Phantom Tempus уже забронированы, а заказы на модельный ряд компании размещены вплоть до второй половины 2021 года.

Напомним, в июле 2018 года группа Rolls-Royce представила проект летающего такси на авиасалоне в британском Фарнборо.