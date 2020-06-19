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3 июля бизнес/медиа бюро еkonomika+ проведет онлайн-конференцию "Устойчивый бизнес"

За 8 часов 15 спикеров поделятся инсайтами из их опыта по построению устойчивого бизнеса в Украине

3 июля бизнес/медиа бюро еkonomika+ проведет онлайн-конференцию "Устойчивый бизнес" 3 июля бизнес/медиа бюро еkonomika+ проведет онлайн-конференцию "Устойчивый бизнес"

Миссия конференции — объединение уникального опыта построения устойчивого бизнеса в Украине. Участниками онлайн ивента станут малые, средние и крупные компании, которые строят свой бизнес по ESG-принципам (экологическая, социальная и управленческая устойчивость).

Владельцы компаний поделятся опытом построения устойчивых систем, а отраслевые эксперты расскажут, какие вызовы ожидают бизнес в ближайшем будущем. На встрече будут презентованы кейсы КСО, образовательные и инфраструктурные программы, а также инициативы по созданию отраслевых кластеров.

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 Среди спикеров конференции:

  1. Борис Марков, глава совета директоров и генеральный директор корпорации "АТБ";
  2. Николай Тимощук, генеральный директор UFuture;
  3. Александр Перцовский, первый заместитель гендиректора "Укрпошты";
  4. Андрей Худо, соучредитель и глава набсовета холдинга эмоций !FESТ;
  5. Валерий Пекар, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, соучредитель платформы "Нова Країна";
  6. Игорь Гут, управляющий партнер шведско-украинского проекта "Develop Your Business Украина";
  7. Алекс Лисситса, генеральный директор ИМК;
  8. Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
  9. Зоя Литвин, основательница Новопечерской школы, глава ГО "Освитория";
  10. Ярослава Полякова, руководитель департамента корпоративных коммуникаций сети АЗК ОККО;
  11. Марина Булацкая, руководитель проекта "Лавка Традиций", сеть супермаркетов "Сільпо";
  12. Сергей Комберянов, президент Lean Institute Ukraine
  13. Елена Зубарева, руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития компании "Фармак";
  14. Татьяна Сахарук, глава правления Глобального договора ООН в Украине
  15. Марина Сапрыкина, руководитель Центра "Развитие КСО"

Целевая аудитория онлайн-встречи: владельцы и топ-управленцы среднего и крупного бизнеса, которые уже внедрили принципы устойчивого бизнеса или планируют это сделать. Также информация от ключевых рыночных игроков станет полезным инсайтом для малых предпринимателей, желающих работать в производственных кластерах с крупными игроками.

"Ценность конференции в том, что в ее программе нет теоретических кейсов. Все спикеры — будь то эксперт или бизнесмен — это те, кто уже реализовал проекты по устойчивому развитию в крупнейших компаниях страны", — говорит Максим Бироваш, продюсер конференции "Устойчивый бизнес" и главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших".

По итогам конференции  бизнес/медиа бюро еkonomika+ выпустит специальный номер журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших", где будут опубликованы лучшие проекты корпоративной социальной ответственности бизнеса. 

Второй темой журнала станут кейсы о том, как компании выстраивают бренд работодателя — управляют человеческим капиталом, развивают, обучают и мотивируют персонал. Директора по кадрам из разных компаний расскажут о своем опыте формирования эффективных команд и о новых компетенциях сотрудников.

Третьей темой специального номера "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" станут крупнейшие налогоплательщики страны. Кроме рейтинга самих налогоплательщиков, редакция расскажет об их самых значимых проектах.

По вопросам сотрудничества и размещения рекламы обращайтесь к Татьяне Святненко по телефону 067 232 72 92 или по почте: t.svyatnenko@ekonomika.ua.

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