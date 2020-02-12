350 тысяч сотрудников IBM переходят на мессенджер Slack

Компания IBM заключила новое партнерство с корпоративным мессенджером Slack. Теперь все 350 000 сотрудников компании перейдут в этот мессенджер. Об этом сообщает издание Business Insider.

IBM уже до этого сотрудничала со Slack. И была одним из его крупнейших клиентов. Однако, раньше этим мессенджером пользовалось максимум 165 000 сотрудников IBM.

Пока не ясно, будет ли использовать IBM платную версию Slack для всех своих сотрудников, или же это будет сочетание бесплатных и платных опций.

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Новое сотрудничество с IBM может значительно помочь Slack в конкуренции с другим корпоративным мессенджером Microsoft Teams. В июле 2019 года Microsoft отчитывалась о том, что ежедневная аудитория её мессенджера составляет 20 миллионов человек в сравнении с 12 миллионами Slack.

Напомним также, что в 2019 году Slack начал блокировать доступ к сервису компаниям из Крыма. Также под блокировку подпали предприятия из Ирана, Северной Кореи и Сирии. Это все регионы, которые находятся под санкциями США.