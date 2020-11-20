В Monobank заявили о продаже своих карт в супермаркетах — вот как это будет работать

В ноябре 2020 года стало известно, что карту Monobank можно просто приобрести на кассах супермаркетов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале сооснователь банка Олег Гороховский.

Delo.ua узнало, кто и в каких супермаркетах может купить карту банка.

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Первым партнером Monobank стала сеть супермаркетов NOVUS. На сегодняшний день карты еще не отгружены в супермаркетах сети, однако это должно случиться в ближайшее время.

Стоимость карты будет составлять 50 гривен, при этом после регистрации карты пользователем на счет будет начислено эти же 50 гривен, которые клиент может потратить на любую покупку или осуществить платеж. В итоге клиент ничего не теряет, так как может потратить аналогичную сумму денег, которую заплатил за карту на кассе.

В компании приняли данное решение по причине, что многие клиенты осуществили регистрацию на получение карты, но из-за пандемии не дошли до точек выдачи. Также продажа карт на кассе увеличит количество клиентов банка.

"У нас есть клиенты, которые регистрировались но не дошли до забора карты и в период пандемии особенно важно не мотивировать клиентов куда-то ходить. Но в супермаркеты ходить будут всегда и все. Кроме этого таким образом мы можем обратить на себя внимание тех клиентов, кто много о нас слышал, но никак не решался", — рассказал маркетинг-директор Monobank Анатолий Рогальский бизнес-порталу Delo.ua.

Насколько Monobank сможет увеличить количество клиентов, в компании пока не дают точных прогнозов. По словам Рогальского пессимистично 500 карт в день во всей сети NOVUS, а дальше будет видно.

Рогальский добавил, что компания ведет переговоры почти со всеми крупными супермаркетами и их выгода такая же, как и при продаже любого другого товара.

"Мы сделали так, чтобы процесс для них ничем не отличался от продажи жвачки", — комментирует Анатолий.

Также Рогальский рассказал, что в мире в супермаркетах продают припейд карты. Они плохи тем, что они не привязаны ни к какому клиенту, поэтому там есть ряд ограничений по сумме пополнений, по сумме трат, нельзя поставить кредитный лимит и так далее. В случае с картой Monobank — это полноценная кредитная карта.

Раньше в Украине законодательно такой способ дистрибуции был невозможен. Супермаркету нужно было бы становиться кредитным посредником, проводить идентификацию и подписывать договор с покупателем. Рогальский отметил, что это неподъемная история.

"Сегодня же НБУ выпустил ряд нововведений, которые касаются удаленной идентификации и видеоверификации клиентов, которые позволили запустить такие продажи. А шеринг документов через приложение "Дия" позволяет клиенту активировать карту прямо на выходе из супермаркета без документов, если вдруг это нужно сделать срочно", — рассказал маркетинг-директор Monobank.

Как отметил сооснователь банка Олег Гороховский в комментарии изданию "Новое Время", пилотный проект по продаже карт стартует в сети супермаркетов Novus, также банк ведет переговоры с сетями Сильпо и Варус.

"Срок пилота до 1 месяца", — добавил Гороховский.