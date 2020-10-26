Устойчивое развитие 10 минут назад

Соучредитель monobank запустил социальный эксперимент с малым бизнесом "СЕО на 1 день"

"CEO на 1 день" — так называется социальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса, который инициировал соучредитель monobank Олег Гороховский в партнерстве с компанией Visa

Соучредитель monobank Олег Гороховский. facebook.com/oleg.gorohovsky Соучредитель monobank Олег Гороховский. facebook.com/oleg.gorohovsky
Соучредитель monobank Олег Гороховский. facebook.com/oleg.gorohovsky

Стартовал проект по поддержке малого и среднего бизнеса, иницированный соучредителем monobank Олегом Гороховским и поддержанный компанией Visa. Социальная инициатива называется "СEO на 1 день".

Проект заключается в том, что Олег Гороховский на один день станет руководителем компании малого и среднего бизнеса, чтобы сделать краш-тест и дать консультации ее владельцам по эффективной бизнес-модели, маркетингу, направлениям развития. В качестве приглашенного эксперта принимать участие в менторской сессии будет старший вице-президент Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

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"Самое ценное, чем я могу помочь начинающим и уже состоявшимся бизнесам, это пристально посмотреть на конкретный бизнес и предложить идеи по повышению его эффективности. Как правило, в зависимости от размера бизнеса, уже в первые два часа общения, я вижу резервы, сопоставимые с годовой выручкой компании", — написал Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

И отметил, что для него этот экспримент — это интересный вызов, так как нужно дать максимально концентрированный контент за очень короткий промежуток времени.

Для участия в проекте Олег Гороховский сам выберет три компании, познакомившись с их заявками.  

В заявке предпринимателям необходимо рассказать историю создания компании, написать про ее миссию, позицию на рынке, финансовое состояние (указать выручку, EBITDA, количество клиентов за 2018, 2019 и 9 месяцев 2020 года), а также описать основные боли, с которыми столкнулась компания.

Кроме того компании, претендующей на участие в проекте, необходимо подтвердить свою готовность сделать взнос в 100 тысяч грн. Собранные деньги инициатор проекта направит на шесть стипендий талантливым студентам факультетов информатики, кибернетики и программирования в КПИ, КНУ имени Тараса Шевченко и Киево-Могилянской академии.

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Заявки принимаются уже сейчас. Заполнить форму можно по ссылке. Три компании-участницы проекта будут известны 6 ноября.

Видео с  менторских сессий с этими компаниями Олег Гороховский разместит на своеих страницах в Facebook и Instagram

Интересно будет узнать через некоторое время после окончания проекта, насколько результативен такой формат поддрежки малого бизнеса успешными бизнес-лидерами, смогут ли предприниматели внедрить данные им рекомендации, разобраться с болями и улучить финансовые показатели.

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