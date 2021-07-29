Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников

Пандемия не сбавляет обороты, риск заразиться коронавирусом все еще достаточно высок, особенно если не соблюдать меры предосторожности. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от опасного заболевания. Она максимально уменьшает риск заражения, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования COVID-19.

Поэтому AB InBev Efes Украина принимает меры для преодоления коронавирусной инфекции и призывает общество быть ответственными за свое здоровье и за здоровье своих родных. Вакцинация — это общий вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине.

Многие страны с высокой культурой вакцинации благодаря массовой иммунизации населения уже практически победили коронавирус. Например, в Америке крупные компании предлагали обществу поощрения, чтобы стимулировать к прививке, массово вакцинировали своих сотрудников и проводили информационные кампании. Бренд компании Anheuser-Busch — Budweiser для того, что больше американцев сделали прививки против COVID-19, предложил бесплатное пиво американцам, которые получили вакцину. Кроме того, Budweiser отказался от рекламы во время Супербоула в пользу кампаний в поддержку вакцинации от COVID-19.

Для того чтобы защитить своих сотрудников, AB InBev Efes Украина проводит вакцинацию от коронавирусной инфекции. Компания подала заявку в Министерство здравоохранения Украины на получение от государства вакцины для своих сотрудников. Было выделено необходимое количество препаратов в соответствии с запросом компании из расчета всех работников. Вакцинация проходит в рамках государственной программы иммунизации населения. Вакцинироваться уже смогли работники главного офиса, пивоварен в Чернигове, Николаеве, Харькове, бизнес-сервис центра в Харькове, а также региональных офисов.

"В это непростое время мы как никогда стараемся поддерживать своих коллег и делать все возможное для сохранения их морального состояния и здоровья. Вакцинация поможет компании избежать риска заболеваемости и предотвратить последствия четвертой волны пандемии. Кроме того, мы традиционно обеспечиваем социальную защиту, страхование жизни и медицинскую страховку для сотрудников с возможностью приобрести ее для родственников", — рассказывает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Для вакцинации сотрудников компании AB InBev Efes Украина мобильные бригады Министерства здравоохранения Украины используют препарат производства Pfizer / BioNTech, который зарегистрированный в соответствии со всеми необходимыми стандартами и прошел соответствующие клинические испытания. Первую дозу вакцины все желающие работники компании уже получили, в августе будет проведена вакцинация второй дозой. Все, кто прошел полную вакцинацию, смогут получить соответствующий документ у своих семейных врачей.

Во время вакцинации компания выделяет несколько зон в офисах, где сотрудники смогут сначала пройти регистрацию, пройти вакцинацию, а потом отдохнуть под наблюдением врачей после проведения прививки. После этого будет проведена уборка специально выделенной территории.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, , Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".