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Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников

Для вакцинации сотрудников компании AB InBev Efes Украина мобильные бригады Министерства здравоохранения Украины используют препарат производства Pfizer / BioNTech

Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников Компания AB InBev Efes Украина начала вакцинировать своих сотрудников

Пандемия не сбавляет обороты, риск заразиться коронавирусом все еще достаточно высок, особенно если не соблюдать меры предосторожности. Вакцинация — самый эффективный способ защиты от опасного заболевания. Она максимально уменьшает риск заражения, минимизирует риски осложнений в случае инфицирования COVID-19.

Поэтому AB InBev Efes Украина принимает меры для преодоления коронавирусной инфекции и призывает общество быть ответственными за свое здоровье и за здоровье своих родных. Вакцинация — это общий вклад в достижение коллективного иммунитета в Украине.

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Многие страны с высокой культурой вакцинации благодаря массовой иммунизации населения уже практически победили коронавирус. Например, в Америке крупные компании предлагали обществу поощрения, чтобы стимулировать к прививке, массово вакцинировали своих сотрудников и проводили информационные кампании. Бренд компании Anheuser-Busch — Budweiser для того, что больше американцев сделали прививки против COVID-19, предложил бесплатное пиво американцам, которые получили вакцину. Кроме того, Budweiser отказался от рекламы во время Супербоула в пользу кампаний в поддержку вакцинации от COVID-19.

Для того чтобы защитить своих сотрудников, AB InBev Efes Украина проводит вакцинацию от коронавирусной инфекции. Компания подала заявку в Министерство здравоохранения Украины на получение от государства вакцины для своих сотрудников. Было выделено необходимое количество препаратов в соответствии с запросом компании из расчета всех работников. Вакцинация проходит в рамках государственной программы иммунизации населения. Вакцинироваться уже смогли работники главного офиса, пивоварен в Чернигове, Николаеве, Харькове, бизнес-сервис центра в Харькове, а также региональных офисов.

"В это непростое время мы как никогда стараемся поддерживать своих коллег и делать все возможное для сохранения их морального состояния и здоровья. Вакцинация поможет компании избежать риска заболеваемости и предотвратить последствия четвертой волны пандемии. Кроме того, мы традиционно обеспечиваем социальную защиту, страхование жизни и медицинскую страховку для сотрудников с возможностью приобрести ее для родственников", — рассказывает и.о. генерального директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Для вакцинации сотрудников компании AB InBev Efes Украина мобильные бригады Министерства здравоохранения Украины используют препарат производства Pfizer / BioNTech, который зарегистрированный в соответствии со всеми необходимыми стандартами и прошел соответствующие клинические испытания. Первую дозу вакцины все желающие работники компании уже получили, в августе будет проведена вакцинация второй дозой. Все, кто прошел полную вакцинацию, смогут получить соответствующий документ у своих семейных врачей.

Во время вакцинации компания выделяет несколько зон в офисах, где сотрудники смогут сначала пройти регистрацию, пройти вакцинацию, а потом отдохнуть под наблюдением врачей после проведения прививки. После этого будет проведена уборка специально выделенной территории.

СПРАВКА

AB InBev Efes Украина ― один из лидеров украинского пивоваренного рынка, который является совместным предприятием крупнейшей в мире пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev и региональной пивоваренной компании по производству напитков с ведущими позициями Anadolu Efes.

AB InBev Efes Украина имеет три пивоварни в Чернигове, Харькове и Николаеве.

Портфель пивных брендов состоит из глобальных ТМ: Bud, Corona Extra, Stella Artois; международных ТМ: Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Franziskaner, Spaten, Staropramen, , Velkopopovický Kozel, "Старий Мельник із Діжки", Miller, Tripel Karmeliet, Kwak, Cubanisto, Boddingtons Pub Ale; локальных ТМ: "Чернігівське", "Рогань", "Янтарь"; кваса "Село і люди", сидра "Де Сад".

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